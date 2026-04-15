Следствие освободило директора АНО «Институт демографического развития»

Как сообщили в нижегородском следственном управлении СКР, «отпали основания для ареста» директора «Института демографического развития» (АНО ИДР) Евгения Журавлева. В связи с этим его выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на более мягкую. Как писал «Ъ-Приволжье», руководитель региональной некоммерческой организации был арестован в феврале по обвинению в крупном мошенничестве.

Фото: сайт премии «Серебряный лучник»

Евгению Журавлеву вменили в вину то, что он дал указания вносить в табели учета рабочего времени подложные данные о своем пребывании на работе и за счет этого необоснованно получил 350 тыс. руб. заработной платы. Потерпевшим по уголовному делу признано министерство социальной политики Нижегородской области, которое является учредителем АНО.

Заявлявший на директора бывший проектный менеджер ИДР Вера Домбровская сообщила, что следователь обязал Евгения Журавлева подпиской о невыезде за пределы Нижегородской области. Формально он отстранен от руководства организацией.

По словам бывшей работницы АНО, оспаривающей в суде законность своего увольнения, она фигурирует в уголовном деле Журавлева как свидетель, однако изложенные в ее заявлении факты преступлений не расследуются. В частности, Вера Домбровская просила проверить вероятное хищение 6,5 млн руб. при изготовлении двух видеороликов о демографии для соцсетей губернатора. По ее словам, она руководила этим проектом, и реальная стоимость роликов составила чуть более 2 млн руб., однако заплачено за работу было 8,5 млн.

Вера Домбровская полагает, что, большая часть средств могла быть выведена на счета сторонней организации, и подозревает причастность к этому областных чиновников. Ранее она обращалась в Генпрокуратуру, к руководству ФСБ и СКР с просьбой надлежащим образом проверить ее заявления и выходила с одиночным пикетом на Красную площадь в Москве.

Иван Сергеев