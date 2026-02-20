В Нижнем Новгороде арестовали директора Института демографического развития
Московский райсуд Нижнего Новгорода по ходатайству следователя СКР 19 февраля отправил под стражу директора АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлева на срок до 17 апреля включительно. Его обвинили по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Следственные органы пока не комментируют, в чем именно обвинили директора некоммерческой организации.
Евгений Журавлев возглавил АНО «Институт демографического развития» в августе 2024 года. Организация была учреждена областным правительством для популяризации мер государственной поддержки рождаемости в регионе, предложений по их разработке совместно с органами власти и общественными организациями, проведения социологических исследований.
Как выяснил «Ъ-Приволжье», заявления с просьбой проверить действия руководителя Института демографического развития подали двое его подчиненных — бывший проектный менеджер АНО и начальник отдела информационного обеспечения. Они пожаловались в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию президента на коррупцию в организации.
В нижегородском министерстве соцразвития и АНО «Институт демографического развития» сообщили, что оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие. Организация работает в обычном режиме.
Евгений Журавлев родился в Москве 1 июня 1993 года. В 2015 году с отличием окончил факультет политологии МГУ имени Ломоносова. Работал руководителем отдела информационных коммуникации компании «Апостол», в 2016 основал коммуникационное агентство «Блэк».
АНО «Институт демографического развития», по задумке нижегородских властей, должен разрабатывать меры по повышению рождаемости, пропагандировать семейные ценности и исследовать демографическую ситуацию.