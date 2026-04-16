Суд взыскал с экс-главы МРСК Магомеда Каитова 270 млн рублей

Никулинский райсуд города Москвы 16 апреля рассмотрел дело по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему руководителю Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК) Магомеду Каитову и его доверенному лицу об изъятии в доход государства имущества и денежных средств.

Магомед Каитов

Фото: Ъ

В исковом заявлении указано, что в 2024 году Магомед Каитов выделил активы из имущественной массы холдинга и передал аффилированному лицу 81 трансформаторную подстанцию в городе Хасавюрте и 363 единицы оборудования рыночной стоимостью 250 млн руб.

Суд взыскал с ответчиков и обратил в доход государства имущество и денежные средства в размере 270,7 млн руб.

Александр Александров