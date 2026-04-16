Решетников: рубль в ближайшие годы будет более крепким, «чем многим бы хотелось»

Согласно текущей экономической модели с низким оттоком капитала, в ближайшие годы рубль будет более крепким, «чем многим бы хотелось». Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Потому что тот курс, к которому мы как бы привыкли и который хотели видеть экспортеры, и он во многом был заложен в финансовые модели, был функцией, по большому счету, постоянного оттока капитала по разным каналам. Но сейчас понятно, что этого оттока капитала нет, в нашей экономике копятся чистые иностранные активы внутри нашей системы»,— сказал Максим Решетников на форуме Московской биржи (цитата по «Интерфаксу»).

Значительная часть такого прироста не связана с долгосрочными вложениями, отметил министр. По его словам, над российским валютным рынком «есть такой навес, который говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом».

Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт. Оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности был бы курс на уровне 100 руб. за доллар, указывал он. Глава Сбербанка Герман Греф разделяет это мнение и считает такой курс «равновесным». Глава ВТБ Андрей Костин назвал укрепление рубля вредным для российской экономики. По его мнению, «надо "отруливать" к 90+ руб./$». На 16 апреля официальный курс доллара Банка России составляет 75 руб.