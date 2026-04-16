5 ошибок в инвестировании в коммерческую недвижимость, которые стоят инвестору до 20% капитала

Коммерческая недвижимость традиционно воспринимается как один из самых «понятных» инвестиционных инструментов.

В массовом сознании логика проста: приобрел объект, нашел арендатора — получаешь стабильный доход. Однако именно эта упрощенная модель и становится источником системных ошибок. На практике большинство частных инвесторов теряют деньги не из-за рынка, а из-за неправильной структуры самой инвестиции.

Партнер и инвестиционный директор «МегаСклад» Вячеслав Рожманов выделяет пять ключевых ошибок, которые чаще всего приводят к снижению доходности или прямым потерям.

Ошибка 1: Инвестиции без профессиональной команды

Самая фундаментальная ошибка — попытка инвестировать в коммерческую недвижимость в одиночку. Частный инвестор, как правило, исходит из логики: если он смог заработать капитал, значит, он способен самостоятельно принять решение об инвестиции. В реальности это приводит к подмене профессиональной экспертизы субъективной оценкой.

Коммерческая недвижимость — это не один навык, а система компетенций:

юридическая проверка сделки,

инвестиционное моделирование,

анализ арендатора и его устойчивости,

понимание локации и ее динамики роста/падения,

стратегия управления объектом после покупки.

Когда инвестор работает самостоятельно, ни один из этих блоков не закрыт полноценно. Он может «посмотреть документы», «примерно прикинуть доходность» и «оценить арендатора на глаз», но это не заменяет профессиональной работы.

В результате возникает иллюзия контроля: инвестору кажется, что он все проверил, но фактически он не проверил ничего системно. Это и есть точка, в которой закладывается будущая ошибка сделки.

Ошибка №2: Юридический аудит «для галочки»

Вторая критическая ошибка — недооценка юридической составляющей сделки. Некоторые инвесторы воспринимают юридическую проверку как формальность: «документы есть — значит, все нормально». Но в коммерческой недвижимости именно юридические риски чаще всего становятся причиной потери капитала.

Речь идет не о базовой проверке собственности, а о глубоком анализе следующих факторов:

нет ли у собственника признаков банкротства,

не оспаривались ли сделки с объектом ранее,

соответствует ли объект градостроительным нормам,

нет ли оснований для признания его самостроем или ограничений на использование,

отсутствуют ли обременения, которые неочевидны на первый взгляд.

Все эти риски не всегда видны без профессиональной экспертизы. Но если они реализуются, последствия всегда финансовые. Инвестор либо теряет сам объект, либо вынужден инвестировать дополнительные средства, которые изначально не закладывались в модель. В обоих случаях фактическая доходность резко падает, а иногда инвестиция становится убыточной. Экономия на юридическом аудите — это одна из самых дорогих «экономий» в коммерческой недвижимости.

Ошибка №3: Отсутствие инвестиционного анализа

Одна из самых распространенных ошибок — отсутствие полноценного инвестиционного анализа. Частный инвестор чаще всего ориентируется на витринные показатели: ставка аренды, заявленная доходность, срок окупаемости «по словам продавца». Но без финансовой модели эти цифры не имеют практической ценности.

Профессиональный инвестиционный анализ включает:

расчет всех операционных расходов,

сценарии изменения арендного потока,

анализ устойчивости арендатора,

учет периодов вакантности,

корректную оценку ставки дисконтирования и рисков,

учет времени в финансовой модели,

расчет основных инвестиционных показателей: IRR, NPV и других

Без этого инвестор фактически покупает не доход — а ожидание дохода. Особенно ярко эта проблема проявляется в сегменте готового арендного бизнеса (ГАБ), где объекты часто продаются с «нарисованной» доходностью. Инвестор видит фиксированный арендный поток и воспринимает его как гарантированный, не анализируя его устойчивость.

В результате возникает системная переплата за актив. Потери инвесторов в таких сделках могут достигать 15–20% капитала уже на этапе покупки.

Ошибка №4: Отказ от заемного капитала

Многие частные инвесторы сознательно избегают использования заемного финансирования, считая его источником повышенного риска. С психологической точки зрения это понятно: работа «на своих средствах» воспринимается как более безопасная стратегия. Однако с инвестиционной точки зрения это ограничивает ваш потенциал.

Коммерческая недвижимость — это рынок, где капитал масштабируется за счет использования финансового плеча. При грамотной структуре сделки заемные средства позволяют увеличивать количество приобретаемых объектов, повышать доходность на собственный капитал и быстрее сформировать диверсифицированный портфель.

Отказ от заемного финансирования приводит к тому, что инвестор двигается значительно медленнее рынка. Там, где можно было бы купить несколько объектов и распределить риски, он покупает один и концентрирует на нем весь капитал.

В долгосрочной перспективе это означает не только недополученную прибыль, но и более высокую уязвимость к рыночным изменениям.

Ошибка 5: Страх партнерства

Пятая и очень распространенная ошибка среди инвесторов — отказ от работы в партнерстве. Модель «инвестор-одиночка» сегодня уступает место кооперации. Большинство крупных и устойчивых проектов в коммерческой недвижимости реализуются через объединение ресурсов нескольких участников.

Речь идет не только о деньгах. Современные партнерства строятся на сочетании: капитала, экспертизы, доступа к сделкам, управленческих компетенций.

Например, один инвестор может обладать ресурсом, другой — опытом структурирования сделок, третий — пониманием конкретного сегмента или доступом к арендаторам. В одиночку ни один из них не сможет реализовать проект на том же уровне эффективности.

Отказ от партнерства лишает инвестора этой синергии. Он остается в рамках собственных ограничений — как финансовых, так и профессиональных. В результате он либо не доходит до более крупных и прибыльных сделок, либо реализует их с повышенным уровнем риска.

Главная ошибка частного инвестора — попытка упростить коммерческую недвижимость до бытовой логики. Этот рынок давно перестал быть «понятным активом». Это сложный инвестиционный инструмент, требующий системного подхода, команды и профессиональной экспертизы. Разница между теми, кто зарабатывает на коммерческой недвижимости, и теми, кто теряет,— не в рынке и не в стартовом капитале, а в качестве принятия решений.