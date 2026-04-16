Эксперты назвали самые популярные виды спорта среди жителей Кубани

По сведениям Правительства России, регионы Юга входят в топ-10 самых «спортивных» в стране.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Краснодарский край в этом рейтинге который год находится среди лидеров. К такому выводу пришли специалисты МегаФона. По информации, основанной на обезличенных данных абонентов, с января интернет-трафик на сайтах секций и специализированных тренажерных залов вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Абсолютным лидером по популярности не только в регионе, но и в стране является футбол. Этим видом спорта интересуется большинство всех посетителей подобных ресурсов — 41% южных абонентов. Успех подтверждается не только статистикой, но и высокой концентрацией профессиональных клубов, среди которых прославленные ФК «Краснодар» и ФК «Сочи». Также в краевой столице работает академия футбола, признанная одной из лучших в стране. В этом году трафик на сайты футбольных клубов вырос в 3,5 раза относительно показателей 2025 года.

Вторую строчку рейтинга занимает баскетбол. За успехами земляков из клуба «Локомотив-Кубань» наблюдают около 22% от всех любителей спорта. Кстати, именно баскетбол — самая популярная командная игра среди молодежи. Доля абонентов младше 25 лет здесь превышает 38%.

Замыкает тройку лидеров хоккей. Его активное развитие на юге страны началось после проведения XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году — событие стало отправной точкой для популяризации этого вида спорта в Краснодарском крае. Флагманом местного хоккея выступает профессиональный клуб «Сочи», участвующий в матчах Континентальной хоккейной лиги. Важным ежегодным событием стал Фестиваль Ночной Хоккейной Лиги с участием президента России.

«Кубань открывает жителям широкие возможности для занятий спортом: здесь и благоприятный климат, и развитая инфраструктура, и вдохновляющие успехи местных команд. За последние три месяца наши специалисты построили и модернизировали оборудование более чем на 100 телеком-объектах, чтобы абоненты могли смотреть матчи, тренироваться онлайн, пользоваться видеоуроками и мобильным интернетом в тренажерных залах»,— отметил Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

ОГРН 1027809169585, 127006, Россия, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41.

ПАО "МегаФон"