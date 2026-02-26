В ЦБ оценили привлекательность IPO для российских инвесторов

Первичные размещения акций (IPO) в России традиционно непривлекательны для инвесторов. Об этом заявил замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ Сергей Моисеев на конференции «IPO 2026», передает «Финам».

Сергей Моисеев отметил, что средняя доходность первого дня торгов на российском рынке остается отрицательной и составляет -5–6%. В то же время в США аналогичный показатель достигает -20%. За период от одного до трех лет инвесторы в среднем теряют около 30% вложенных денег. По словам господина Моисеева, хотя на рынке встречаются отдельные успешные примеры, такие как IPO Glorax и Дом.РФ, большинство эмитентов демонстрируют «глубокие убытки», что в целом формирует отрицательный средний показатель прибыли на рынке IPO.

В 2025 году в России прошло четыре сделки первичного размещения акций. Положительную динамику с момента размещения показали два эмитента — госкорпорация Дом.РФ с ростом на 29% и ГК «Базис» — на 46%.

Минфин рассчитывает, что в 2026 году на российском рынке будет проведено около 14 сделок IPO и 2-3 SPO. Совокупный объем размещений последних, оценивал Сергей Моисеев, может составить около 200 млрд руб.