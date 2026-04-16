Житель Ачинска избил подростка ложкой для обуви за шум в подъезде

В Красноярском крае задержали подозреваемого в избиении 13-летнего школьника металлической ложкой для обуви. Им оказался ранее судимый житель Ачинска. Против него возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О побоях сообщили мать пострадавшего и сотрудники больницы. Как рассказал задержанный, мальчики шумели в подъезде, и он вышел прогнать их. Для этого мужчина взял металлическую ложку для обуви. С подозреваемым работают полицейские.

По данным РЕН ТВ, у мужчины произошел конфликт с подростками. Драку остановил один из прохожих, услышавший крики ребенка. Мать одного из друзей пострадавшего рассказала каналу, что ее сын побежал за помощью ко взрослым во время нападения.

Никита Черненко

