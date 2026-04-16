В Завокзальном районе Екатеринбурга планируют построить квартал за 15 млрд руб.

В Екатеринбурге в квартале улиц Артинская — Книжная застройщик «ТРИС Девелопер» планирует реализовать микрорайон по принципу «15-минутного города». Вложения оцениваются в 15 млрд руб., к проектированию микрорайона рассчитывают приступить в 2027 году.

Сооснователь и гендиректор компании-застройщика Иван Завьялов пояснил, что сейчас в квартале находится промзона, которая развивалась с 1940-х годов. Цель компании — создат микрорайон, который сочетал бы в себе жилые и бизнес-площади, чтобы сократить маятниковую миграцию в центре и создать точки приложения труда для жителей квартала.

«Это преконцепт. Он будет дорабатываться и проверяться на экономическую адекватность»,— пояснил господин Завьялов.

Планируется построить семь очередей проекта, они будут включать 90 тыс. кв. м жилья и 30-40 тыс. кв. м. площадей для бизнеса, которые будут располагаться на 1-2 этаже. Планируется, что жить в квартале смогут 3 тыс. человек, а работать — 2 тыс. человек. Дома с переменной этажностью будут высотой в 14-27 этажей с тремя акцентными выделяющимися башнями.

Инфраструктура проекта включает рекреационные зоны, галерею, креативный кластер. Здания должны быть связаны переходами и террасами, чтобы даже в плохую погоду можно было ходить по периметру квартала. Концепцией предусмотрена досуговая инфраструктура, спортивную зону хотят разместить на эксплуатируемой крыше бизнес-центра.

«ТРИС Девелопер» планирует выступить в качестве мастер-девелопера, но возможно привлечение федеральных застройщиков к проекту. Общая площадь территории — 15 га, земля находится в собственности компании-партнера.

