Red Wings возобновит рейсы в Тель-Авив с 17 апреля

Авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении с 17 апреля регулярных рейсов в Тель-Авив. Полеты будет выполнять ежедневно среднемагистральный Ту-214 из московского аэропорта Жуковский.

Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая, при этом рейсы должны будут выполняться с 07:00 по 01:00 мск. Согласно рекомендации, решения о выполнении рейсов перевозчики должны принимать, основываясь на оценке рисков и данных Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Запрет на полеты в Израиль ввели в конце февраля в связи с началом военной кампании США и Израиля против Ирана. Рекомендацию для российских авиакомпаний о приостановке продажи авиабилетов по направлению ОАЭ Росавиация пока продлила.