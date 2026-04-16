Росавиация продлила рекомендацию о приостановке продажи авиабилетов в ОАЭ

Росавиация продлила рекомендацию для российских авиакомпаний о приостановке продажи авиабилетов в/из ОАЭ до следующего уведомления. Предыдущая рекомендация действовала до 16 апреля.

Служба также продлила запрет на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Ирана до 15 мая. Полеты в Израиль возможны только с 7:00 мск до 1:00 мск.

«Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, Utair и «Уральские авиалинии» остановили продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. В то же время рейсы между Россией и ОАЭ продолжают выполнять некоторые зарубежные авиакомпании, в числе которых Emirates, Flydubai и Etihad Airways.