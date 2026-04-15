Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Российские авиакомпании смогут летать из России в Израиль с 16 апреля по 15 мая. Рейсы будут отправляться с 07:00 по 01:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, передает ТАСС.

В ведомстве также сообщили, что воздушное пространство Ирана в период с 16 апреля по 15 мая будет закрыто. Росавиация сохранила рекомендацию приостановить продажу билетов в ОАЭ и обратно «до следующего уведомления».

Авиакомпании России приостановили рейсы в Иран и Израиль 28 февраля, когда американские и израильские войска атаковали иранскую территорию. Российским авиакомпаниям, выполняющим рейсы в страны Персидского залива, Росавиация рекомендовала выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран. До этого ограничения продлевались дважды — до 27 марта и до 17 апреля.