Четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Из-за ударов двух дронов в Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены трое мужчин. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги. У двух других диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног. Медики Шебекинской центральной райбольницы (ЦРБ) оказывают им всю необходимую помощь. Транспортное средство сгорело.

В городе Шебекино беспилотник атаковал частный дом. Женщина получила баротравму, множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча. Бригада скорой помощи доставляет ее в Шебекинскую ЦРБ. В доме повреждены крыша и потолок.

Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Шебекинском и Белгородском округах. Так, в Шебекине получили разрушения два автомобиля, ограждение и остекление помещения на территории предприятия, кровля и забор частного домовладения. В Новой Таволжанке пострадали шесть частных домовладений (выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы), а также соцобъект. В Графовке различные повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях.

В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник ударил по инфраструктурному объекту: повреждены оборудование, один грузовой и шесть легковых автомобилей, коммерческий объект и частный дом. В поселке Политотдельский пробита кровля объекта торговли, в селе Никольское выбиты окна частного дома.

За прошедшие сутки при атаках ВСУ в Белгородской области пострадал один человек. Разрушения получили три частных дома и пять машин.

Алина Морозова