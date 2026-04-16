БПЛА ударил по объекту энергетики в Белгороде, начался пожар

Утром четверга, 16 апреля, в результате атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры Белгорода произошло возгорание, для ликвидации которого привлекли пожарные расчеты. Часть жителей областного центра и поселка Дубовое Белгородского округа временно остаются без света и воды. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Аварийные службы приступят к восстановлению после ликвидации пожара. Также от удара повреждены легковой автомобиль и остекление в квартире МКД»,— уточнил Вячеслав Гладков.

По информации мэра города Валентина Демидова, пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Удар был нанесен около 9:25.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты управ составят стартовые акты, чтобы строители могли приступить к восстановлению имущества»,— написал Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

В настоящее время опасность атаки беспилотников в Белгородской области не объявлена.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 15 апреля, жители Белгородской области неожиданно получили СМС-сообщения с именем и должностью главы региона от РСЧС. Подобным способом обычно происходит уведомление об опасности атаки БПЛА или ракетного удара. Вячеслав Гладков объяснил случившееся техническим сбоем.

UPD: губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что подача воды была восстановлена — подключены резервные генераторы.

Денис Данилов