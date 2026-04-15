Один человек пострадал при атаках 45 БПЛА в Белгородской области за сутки

В Белгородской области за сутки со стороны Украины были атакованы 11 муниципалитетов: по ним выпустили не менее 45 беспилотников. В результате пострадал один мирный житель. Повреждения получили три частных дома и пять машин. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавший установлен в Шебекинском округе. В селе Мешковое дрон ударил по «Газели», из-за чего был ранен мужчина. Его госпитализировали. Транспортное средство повреждено. Также из-за атаки беспилотника получила разрушения надворная постройка в селе Вознесеновка. За сутки округ подвергся ударам пяти БПЛА.

В Волоконовском округе село Борисовка атаковали двумя беспилотниками. В результате были повреждены остекление храма Благовещения Пресвятой Богородицы и два легковых автомобиля.

В Грайворонском округе села Дунайка и Ивановская Лисица подверглись ударам четырех БПЛА. Во втором населенном пункте получили разрушения три единицы сельхозтехники и легковой автомобиль на территории аграрного предприятия.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 183 беспилотников и 11 боеприпасов. Из-за этого пострадали восемь человек.

Алина Морозова