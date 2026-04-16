Книга заявок на IPO B2B-РТС переподписана по верхней границе в 118 рублей

Книга заявок на IPO торговой платформы B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка) переподписана по цене 118 руб. — верхней границе ранее заявленного ценового диапазона (112-118 руб.), сообщили источники «РБК Инвестиции». Верхняя граница, по данным компании, соответствует 2,4 млрд руб. привлеченных на размещение средств.

«Большой объем поступил со стороны институциональных инвесторов при активном интересе со стороны розницы. Заявки продолжают поступать, книга закрывается сегодня. Увеличение размера не планируется»,— уточнил один из собеседников издания.

Второй источник РБК подтвердил сведения по сбору заявок по верхней границе. По его словам, IPO B2B-РТС привлекло разные категории инвесторов. «Рынок при этом хочет сегодня высокую дивдоходность и разумную цену на размещении. И компания смогла это дать»,— пояснил он.

На прошлой неделе B2B-РТС объявила о планах провести IPO на Московской бирже. Торги начнутся 17 апреля. Акции платформы включены в котировальный список второго уровня листинга биржи, то есть прошли проверку и признаны надежными. Держатели бумаг предложат продать 11,5% акций компании. Ключевой акционер — Совкомбанк — сохранит за собой существенную долю и продолжит участвовать в развитии бизнеса.

B2B-РТС занимается автоматизацией закупок и продаж. Владеет 100% акций федеральной площадки для госзакупок «РТС-тендер» и платформой B2B-Center. Выручка B2B-РТС по МСФО по итогам 2025 года составила 9,4 млрд руб. (рост почти на 10% г/г). Чистая прибыль за отчетный период выросла на 5,7% — до 3,7 млрд руб.

