Платформа B2B-РТС объявила о намерении провести IPO на Мосбирже

Платформа автоматизации закупок и продаж B2B-РТС, которая входит в группу Совкомбанка, намерена провести IPO на Московской бирже (MOEX: MOEX). Акции платформы с 17 апреля будут включены в котировальный список второго уровня листинга биржи, то есть бумаги прошли проверку и признаны надежными.

Как сообщила 6 апреля пресс-служба B2B-РТС, во время IPO бумаги платформы продадут инвесторам действующие акционеры — Совкомбанк и финансовые инвесторы. На продажу выставят 11,5% капитала, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации.

Бумаги будут проданы пропорционально долям владения. Менеджмент B2B-РТС сохранит долю владения неизменной. Совкомбанк планирует сохранить за собой «существенную долю» в капитале, и продолжит участвовать в развитии бизнеса.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических и юридических лиц, российских институциональных инвесторов. Заявки можно будет подать через ведущих российских брокеров.

B2B-РТС владеет 100% акций федеральной площадки для госзакупок «РТС-тендер» и платформой B2B-Center. Выручка B2B-РТС по МСФО по итогам 2025 года составила 9,4 млрд руб. (рост почти на 10% год к году). Чистая прибыль выросла до 3,7 млрд руб. (на 5,7% год к году).