Размещения начали с дисконта

Акционеры B2B-РТС, выводя компанию на IPO — первое в 2026 году,— приняли решение реализовать акции с внушительным дисконтом к справедливой оценке. В условиях слабого рынка это должно привлечь широкий круг инвесторов, прежде всего физических лиц. Однако институциональные инвесторы преимущественно настроены скептически, указывая также на скромный объем размещения.

На первом IPO 2026 года компания B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка) установила диапазон размещения акций в размере 112–118 руб. При этом инвесторам будут предложены ценные бумаги действующих акционеров в объеме 11,5% капитала (в том числе акции, предусмотренные для целей стабилизации). В денежном выражении это составит 2,3–2,4 млрд руб. В итоге суммарная капитализация компании оценивается в 20–21,1 млрд руб., что значительно ниже оценок опрошенных “Ъ” накануне участников рынка (35–45 млрд руб.).

Участники рынка обращают внимание, что размещение происходит при слабой рыночной конъюнктуре.

С начала 2026 года индекс Московской биржи большую часть времени оставался в диапазоне 2700–2800 пунктов, ненадолго превышая верхнюю границу. При этом с 2023 года по середину 2024 года индекс был выше на 42%, до 3500 пунктов. А большая часть первичных размещений того периода проходила при индексе выше 3000 пунктов. Три из пяти крупных управляющих портфелями акций разных УК, опрошенных “Ъ”, заявили о нежелании участвовать в IPO. Причем основными причинами была слабая конъюнктура рынка и размер размещения. «Для крупных портфелей вопрос ликвидности играет важное значение, особенно в таких неблагоприятных рыночных условиях. Не хочется остаться в таких условиях в неликвиде, из которого потом не выйти с большим портфелем, пусть по фундаментальным показателям он и выглядит интересно»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. По его словам, интересны размещения от 10 млрд руб.

По мнению начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, 40-процентный дисконт означает, что компания намерена привлечь очень широкий круг инвесторов, в том числе массу физлиц. Сохраняется интерес и у части институциональных инвесторов. «Решение примем на следующей неделе с оглядкой на рыночную конъюнктуру. Пока история выглядит интересной и недорогой»,— заявил портфельный менеджер крупной УК. По данным еще одного собеседника “Ъ”, интерес к сделке проявляет несколько среднего размера УК.

Эксперты также обращают внимание на финансовые показатели компании и особенности ее бизнеса.

«B2B-РТС совмещает деятельность ИТ-компании и торговой площадки, работая на регулируемом рынке, куда вход ограничен. К тому же при любых политических рисках государственные и коммерческие закупки будут проводиться и автоматизироваться»,— указывает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «Объявленные параметры капитализации предполагают, что по мультипликатору EV/EBITDA B2B-РТС будет торговаться на уровне 5,4–5,7. При этом другие компании сектора торгуются с куда более худшими показателями: HeadHunter — 7,7, ЦИАН — почти 16»,— отмечает Олег Абелев.

B2B-РТС — электронная торговая платформа. Компания не раскрывает структуру владения капиталом, но отмечает, что у нее нет владельцев, «обладающих конечным контролем». За 2025 год объем торгов на площадке составил почти 10 трлн руб. Выручка по МСФО за 2025 год выросла на 11%, до 8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 6%, до 3,7 млрд руб.

В рамках IPO будут предложены акции, принадлежащие Совкомбанку и финансовым инвесторам, пропорционально их долям владения. В Совкомбанке подтвердили эту информацию, отметив, что «для банка это совсем небольшая сумма», тогда как важнее «перевести В2В-РТС в статус публичной компании». Для действующих акционеров продажа акций на IPO — это возможность зафиксировать рыночную стоимость актива, а также получить доход от продажи, сохраняя возможность получения дивидендов, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Вместе с тем, как отмечает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев, планы продать часть акций площадки могут быть связаны с «ожидания менеджмента, что в 2026 году бизнес B2B-РТС может быть не таким сильным». «Исходя из роста дефицита бюджета РФ за три месяца 2026 года, маржинальность бизнеса в государственных проектах может снизиться, что может негативно повлиять на финансовые результаты B2B-РТС»,— отмечает он.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев