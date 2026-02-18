КРСУ не нашла подрядчика для строительства фабрики микрочипов «Карат»

АО «Управляющая компания экосистемы "Космос"» не смогло найти подрядчика для строительства первой в России фабрики твердотельной СВЧ-электроники, информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена договора составляла 2,37 млрд руб.

Согласно протоколу, опубликованному на портале, комиссия отклонила заявку единственного участника ООО «Индастриал Констракшн» из-за несоответствия требованиям.

По данным ЕГРЮЛ, единственным акционером АО «Управляющая компания экосистемы " Космос "» является АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ). КРСУ принадлежит свердловским властям, отвечает за создание инфраструктуры для организации предприятий на территории региона.

Напомним, фабрику по производству микрочипов «Карат» планируют построить на территории второй очереди технопарка «Космос» в Екатеринбурге. На предприятии площадью 17 тыс. кв. м планируется выпускать микросхемы для оборонной и гражданской электроники, мощность должна составить до 2 тыс. пластин в год. В частности, на фабрике собираются запустить производство пластин с кристаллами СВЧ для микрочипов по индивидуальному дизайну заказчиков.

Изначально планировалось, что ее построят до конца 2026 года. Однако позднее срок сдачи в эксплуатацию перенесли на конец 2027 года. Как пояснял ранее гендиректор КРСУ Андрей Мисюра, причина задержки в том, что индустриальный партнер проекта — Уральское проектно-конструкторское бюро (УПКБ) «Деталь» — еще не готов к реализации проекта.

В начале февраля Андрей Мисюра, который руководил КРСУ с 2023 года, покинул свой пост. По одной из версий, причиной отставки стал перенос строительства фабрики микрочипов «Карат». Новым генеральным директором КРСУ стал Денис Гарбузов, занимавший ранее пост директора департамента управления проектами в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.

Полина Бабинцева