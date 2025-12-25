Фабрику микрочипов «Карат» в Свердловской области достроят в 2027 году

Строительство фабрики «Карат» в Свердловской области планируют завершить в 2027 году, рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра в интервью Guide «Итоги года». Производство будет создавать пластины с кристаллами СВЧ для микрочипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

«Свердловская область обладает достойными компетенциями в сфере электроники и приборостроения, а "Карат" дополнит их новой высокотехнологичной нишей в микроэлектронике. Предприятия со всей страны смогут заказать "Карату" изготовление пластин с кристаллами по индивидуальному дизайну»,— сказал господин Мисюра.

Со всеми участниками проекта уже подписано соглашение, прошла инженерная подготовка участка. «Карат» создается совместно с УрФУ и должен стать прецедентом совместного с вузом производства в России.

Фабрика «Карат» появится рядом с кампусом УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга, во второй очереди технопарка «Космос». Инвестиции в производство, по данным на начало 2025 года, должны составить 12,6 млрд руб.

Анна Капустина