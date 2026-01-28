Старт производства микрочипов на Урале перенесли из-за неготовности к реализации

Срок сдачи в эксплуатацию фабрики микрочипов «Карат» в Новокольцовском районе Екатеринбурга перенесли с конца 2026 года на конец 2027. Как сообщил 66.ru генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, индустриальный партнер проекта — Уральское проектно-конструкторское бюро (УПКБ) «Деталь» — на данный момент еще не готов к реализации проекта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На сегодня у будущего предприятия имеются земельный участок, проведены инженерные сети. Определен техзаказчик, однако строительство еще не началось. Разработкой проекта и строительством займется подрядчик, который будет определен через конкурс — он начнется в конце января.

На предприятии площадью 17 тыс. кв. м планируется выпускать микросхемы для оборонной и гражданской электроники, мощность должна составить до 2 тыс. пластин в год. В частности, на фабрике собираются запустить производство пластин с кристаллами СВЧ для микрочипов по индивидуальному дизайну заказчиков. «Карат» создается совместно с УрФУ и должен стать прецедентом совместного с вузом производства в России. Инвестиции в производство, по данным на начало 2025 года, должны составить 12,6 млрд руб.

Ирина Пичурина