По делу об убийстве в Москве задержан четвертый подозреваемый

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний молодой человек, которого подозревают в убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Он стал четвертым задержанным подозреваемым.

«По поручению организаторов преступления он также осуществлял деятельность "курьера" и передал часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам в одном из торговых центров на территории ТиНАО»,— сообщила пресс-служба СКР.

13 марта в квартире жилого дома на Строгинском бульваре обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Там же нашли взломанный сейф. Задержан 20-летний футболист Даниил Секач. Ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое. По подозрению в соучастии были задержаны 22-летняя москвичка Софья Никольская и 17-летний студент колледжа. По словам девушки, совершить преступление ее заставили мошенники под угрозой расправы над родителями.