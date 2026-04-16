Власти Франции отпустили задержанный на пути из России танкер Deyna

Французские власти сняли арест с танкера Deyna, который был задержан 20 марта в западном Средиземноморье. Судно покинуло территориальные воды республики. Об этом сообщила Морская префектура Франции по Средиземному морю.

В сообщении на сайте префектуры указано, что 15 апреля суд Марселя обязал судовладельца выплатить штраф из-за отсутствия официального подтверждения государственной принадлежности судна (из-за отсутствия флага). Сумма штрафа не уточняется. Сообщается, что средства уже перечислили на счет Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC). После этого арест с судна был снят.

Французские ВМС отслеживали маршрут Deyna до момента выхода из территориальных вод, подчеркнули в морской префектуре.

Шедший под флагом Мозамбика танкер был задержан французскими ВМС при поддержке Великобритании. Судно заподозрили в использовании подложного флага. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что танкер относится к «российскому теневому флоту». Французские власти уточняли, что танкер следовал из Мурманска. После задержания его сопроводили в порт Марселя.

В Кремле не захотели комментировать задержание судна. МИД РФ указывал, что задержание европейскими странами танкеров в водах мирового океана — «неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву» практики.