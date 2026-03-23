Кремль не стал комментировать захват танкера Deyna в Средиземном море
В Кремле не стали комментировать захват следовавшего из России под флагом Мозамбика танкера французскими ВМС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
«Я оставляю это без комментария,— сказал господин Песков. — Это единственное, что я могу сейчас сказать по этой теме».
Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее заявила, что ВМС страны в пятницу задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика. По их утверждению, судно следовало из Мурманска. Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X выступил с утверждением, что речь идет о танкере так называемого теневого флота РФ. После задержания танкер был сопровожден к порту Марселя для проверки.