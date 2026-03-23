МИД РФ: Россия будет использовать все методы для обеспечения свободы судоходства

В МИД РФ осудили задержание европейскими странами танкеров в водах мирового океана. Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия стран Европы неприемлемыми и заявили, что российская сторона будет использовать политические, правовые и иные инструменты для обеспечения принципа уважения свободы судоходства.

«Российская сторона рассматривает эти практики стран ЕС как неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства»,— говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как указали в МИД РФ, «под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства».

Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее заявила, что ВМС страны в пятницу задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика. По их утверждению, судно следовало из Мурманска. Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X выступил с утверждением, что речь идет о танкере так называемого теневого флота РФ. После задержания танкер был сопровожден к порту Марселя для проверки.

