Задержанный ВМС Франции танкер Deyna сопроводили в порт Марселя

Задержанный французскими военными нефтяной танкер Deyna, который шел под флагом Мозамбика из Мурманска, был сопровожден в порт Марсель–Фос. Об этом рассказали в пресс-службе французской морской префектуры Средиземноморья.

Фото: Prefecture maritime de la Mediterranee / Etat Major des Armees / Handout / Reuters

Фото: Prefecture maritime de la Mediterranee / Etat Major des Armees / Handout / Reuters

Судно поставили на якорь и передали в распоряжение прокуратуры Марселя для проведения предварительного расследования по обвинению в сокрытии государственной принадлежности. Вокруг танкера определили «временные морскую и воздушную запретные зоны». Контроль за соблюдением установленных правил власти поручили подразделениям морской жандармерии и ВМС Франции.

20 марта в западном Средиземноморье танкер Deyna задержали ВМС Франции при поддержке Великобритании из-за подозрения в использовании фальшивого флага. Эмманюэль Макрон заявил, что судно относится к российскому «теневому флоту». По данным источников Reuters, танкер следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. В посольстве России во Франции заявили, что не получили от властей страны сведений о задержании танкера и не располагают информацией о составе экипажа.