Двое детей погибли при налете БПЛА на Туапсе

Двое детей в возрасте пяти и 14 лет погибли из-за падения обломков БПЛА на жилой дом в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще двое взрослых получили ранения.

Как написал господин Кондратьев в Telegram-канале, в Туапсе из-за падения обломков беспилотников повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Власти города начали разворачивать пункт временного размещения. «Многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта»,— уточнил глава региона.

Обломки БПЛА также упали в нескольких местах сочинского поселка Лоо, добавил губернатор. Выбиты окна в двухэтажном частном доме, поврежден навес.