РФ и Саудовская Аравия предложили помощь в разрешении ближневосточного конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны выступили за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем переговоров «всех заинтересованных сторон».

«Россия и Саудовская Аравия готовы внести вклад в организацию такого диалога»,— указано в сообщении российского МИДа. Министры призвали стороны конфликта согласовать условия, которые будут гарантировать стабильность и безопасность в регионе «на долгосрочную перспективу».

Главы МИДов заявили о необходимости прекратить «любые враждебные действия, от которых страдают прибрежные страны Персидского залива». «Выражено общее мнение о необходимости продолжения политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана»,— добавили в российском МИДе.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в Исламабаде 11 апреля. Стороны не пришли к соглашению. Президент США Дональд Трамп назвал наиболее спорными пунктами вопросы иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. По информации пакистанского телеканала Geo TV, второй раунд переговоров может пройти в конце следующей недели.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «США и Ирану снова захотелось поговорить».