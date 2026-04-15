США включили в список антииранских санкций девять танкеров и 14 компаний

США расширили список антииранских санкций. В него были включены девять танкеров, 14 компаний и три физических лица. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из попавших под санкции судов шесть ходят под флагом Панамы, два — под флагом Камеруна, один — Мозамбика. Два добавленных физических лица — граждане Индии. Один человек, гражданин Ирана, попал под антииранские санкции США «в соответствии с Положениями о финансовых санкциях в отношении "Хезболлы"». Компании были зарегистрированы в ОАЭ, Индии, на Маршалловых островах.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в Исламабаде 11 апреля. Стороны не смогли договориться по вопросам иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. Американский президент Дональд Трамп допустил новый раунд переговоров в ближайшие дни. По данным пакистанского Geo TV, контакты могут состояться в конце недели в Исламабаде.

