Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Папа Лев XIV выступил в Камеруне с призывом не потакать «прихотям влиятельных»

Во время своего визита в Камерун папа римский Лев XIV выступил с обращением к руководству страны, в том числе к президенту Полю Бийе. Он призвал власти Камеруна искоренить коррупцию и противостоять «прихотям богатых и влиятельных».

«Прозрачность в управлении государственными ресурсами и уважение к верховенству права имеют решающее значение для восстановления доверия. Пришло время обратиться к нашей совести и сделать смелый шаг вперед... Для того чтобы восторжествовали мир и справедливость, необходимо разорвать цепи коррупции, которые уродуют власть и лишают ее доверия»,— сказал понтифик (цитата по Reuters).

13 апреля папа римский отправился в 10-дневную поездку в африканские страны. Он посетит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к социальным и экономическим проблемам региона.

Поездка понтифика проходит после конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа. Он начался после того, как Лев XIV осудил операцию США и Израиля против Ирана. Он также назвал угрозы президента США уничтожить иранскую цивилизацию неприемлемыми. В ответ господин Трамп назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики, чересчур либеральным человеком, потакающим левым радикалам». В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир папа римский заявил, что «не боится» администрации Дональда Трампа и продолжит «громко провозглашать Евангелие».

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Фото: Riccardo De Luca / AP

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Remo Casilli / Reuters

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все