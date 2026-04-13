Папа Лев: «Я не боюсь администрации Трампа»

Глава Римско-католической церкви папа Лев XIV заявил, что он «не боится» администрации Трампа. В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир, понтифик сказал, что не хотел бы спорить с президентом США, но продолжит выступать против войны на Ближнем Востоке.

Папа Лев XIV

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Папа Лев XIV

«Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко провозглашать Евангелие — ведь именно для этого, как я думаю, я здесь и нахожусь. И именно для этого существует Церковь»,— цитируют папу Льва ведущие мировые СМИ, включая новостную службу BBC.

Слова понтифика стали его первым ответом на серию выступлений Дональда Трампа, в которых президент США высказал недовольство деятельностью папы римского. В своих заявлениях господин Трамп назвал Льва XIV «слабым». «Я не думаю, что он хорошо делает свою работу. Наверное, ему нравятся преступления. Он очень либеральный человек»,— сказал президент США. Он также сообщил, что «не фанат папы Льва» и выразил уверенность в том, что представитель США был избран главой церкви только потому, что сам господин Трамп был президентом страны.

Папа Лев ответил и на то, что в своем аккаунте в соцсети Truth Social (принадлежит самому господину Трампу) президент опубликовал сгенерированные ИИ картинки, изображающие Дональда Трампа в виде Иисуса Христа. «Не думаю, что посланиями Евангелия следует злоупотреблять таким образом, как это делают некоторые»,— заявил понтифик.

Николай Зубов