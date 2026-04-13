Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Папа Лев: «Я не боюсь администрации Трампа»

Глава Римско-католической церкви папа Лев XIV заявил, что он «не боится» администрации Трампа. В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир, понтифик сказал, что не хотел бы спорить с президентом США, но продолжит выступать против войны на Ближнем Востоке.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко провозглашать Евангелие — ведь именно для этого, как я думаю, я здесь и нахожусь. И именно для этого существует Церковь»,— цитируют папу Льва ведущие мировые СМИ, включая новостную службу BBC.

Слова понтифика стали его первым ответом на серию выступлений Дональда Трампа, в которых президент США высказал недовольство деятельностью папы римского. В своих заявлениях господин Трамп назвал Льва XIV «слабым». «Я не думаю, что он хорошо делает свою работу. Наверное, ему нравятся преступления. Он очень либеральный человек»,— сказал президент США. Он также сообщил, что «не фанат папы Льва» и выразил уверенность в том, что представитель США был избран главой церкви только потому, что сам господин Трамп был президентом страны.

Папа Лев ответил и на то, что в своем аккаунте в соцсети Truth Social (принадлежит самому господину Трампу) президент опубликовал сгенерированные ИИ картинки, изображающие Дональда Трампа в виде Иисуса Христа. «Не думаю, что посланиями Евангелия следует злоупотреблять таким образом, как это делают некоторые»,— заявил понтифик.

Николай Зубов

Фотогалерея

Папа римский Лев XIV

Предыдущая фотография
Фото: Riccardo De Luca / AP

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Remo Casilli / Reuters

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все