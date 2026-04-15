Нарышкин сообщил о втором раунде переговоров США и Ирана 16 апреля

Второй тур переговоров США и Ирана состоится 16 апреля в Исламабаде. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Как я понимаю, завтра должен состояться в Исламабаде второй тур переговоров. Будем рассчитывать на постепенный позитивный результат, иначе эскалация может достичь предела и дойти до самых страшных событий. Мир должен этого избежать»,— сказал господин Нарышкин журналистам после XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии (цитата по ТАСС).

Во время первого раунда переговоров стало ясно, что в США понимают, что «ситуация может зайти в тупик». При этом твердая позиция Ирана доказала, что диктат по отношению к республике и другим странам невозможен, добавил господин Нарышкин.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел в Исламабаде 11 апреля. Стороны не пришли к соглашению. Президент США Дональд Трамп назвал наиболее спорными пунктами вопросы иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. Американский президент допустил новый раунд переговоров в ближайшие дни.

