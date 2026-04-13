Тегеран поместили в карантин

Вооруженные силы (ВС) США приступили 13 апреля к морской блокаде Ирана. Как объявило Центральное командование американской армии, с этого дня Тегеран лишен возможности принимать в свои порты и отправлять из них какие-либо суда. Как поясняют американские чиновники, эта мера стала ответом на неуступчивость, которую иранская сторона проявила в ходе переговоров с США в минувшие выходные. Президент Дональд Трамп подумывает о возобновлении ограниченных ударов по иранской территории, замороженных с 8 апреля в связи с установлением режима прекращения огня сроком на две недели.

Морская блокада Ирана вступила в силу в 17:00 по московскому времени 13 апреля. Для ее обеспечения у берегов Исламской Республики американское командование развернуло 15 военных кораблей, в том числе один авианосец, несколько эсминцев, а также десантный корабль-вертолетоносец.

«Блокада применяется без исключения в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в районе Персидского залива и Оманского залива»,— говорится в заявлении Центрального командования ВС США. При этом в документе отмечается, что ВМС США не будут препятствовать свободе судоходства, если речь идет о следовании через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.

После вступления в силу режима морской блокады Дональд Трамп заявил, что ВМС США атакуют любой иранский корабль, если он попытается нарушить режим изоляции. «Иранский военно-морской флот лежит на дне моря, полностью уничтоженный. Это 158 кораблей,— отметил американский лидер в соцсети Truth Social.— Мы не поразили их немногочисленные, как они их называют, "быстроходные ударные катера", потому что не сочли их серьезной угрозой. Предупреждение: если какой-либо из этих катеров приблизится к зоне нашей блокады, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко».

Как пояснили представители команды Трампа, на которых ссылается Financial Times, введение блокады стало ответом на неуступчивость Ирана, которая, по версии американской стороны, была проявлена в ходе переговоров 11 апреля в Исламабаде. Иранская сторона, отмечают американские источники, не только не пошла на уступки требованиям США, но и сама выдвинула максималистские требования в виде введения особого, платного режима транзита в Ормузском проливе, отмены американских санкций против Ирана и принуждения Израиля к прекращению боевых действий против проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане.

Параллельно с введением морской блокады Вашингтон в качестве меры давления на Тегеран рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по иранской территории, проинформировали источники The Wall Street Journal. По их словам, Трамп готов выйти из установленного с 8 апреля двухнедельного режима прекращения огня, поскольку это, по его мнению, может заставить иранское руководство пойти на сделку о завершении войны на американских условиях.

Тегеран, со своей стороны, заявляет, что будет бороться с морской блокадой. «Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского моря будет нарушена, ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности,— заявил 13 апреля центральный штаб Корпуса стражей исламской революции.— Безопасность в территориальных водах Исламской Республики Иран будет обеспечена вооруженными силами с полной решимостью, и, как неоднократно заявлялось, суда, связанные с противником, не имеют и не будут иметь права прохода через Ормузский пролив, тогда как другие суда смогут проходить при соблюдении правил, установленных ВС Ирана».

«В связи с тем, что Иран в ходе боевых действий не заблокировал Ормузский пролив полностью, а лишь установил режим контроля над ним, то иранские суда и суда других стран, осуществляющие торговлю с Ираном, пользовались свободным проходом,— заявил “Ъ” старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.— Все прошедшие недели после начала войны через Ормузский пролив проходили танкеры с иранской нефтью. Сейчас США решили блокировать иранскую морскую торговлю через порты Персидского и Оманского заливов, пытаясь таким образом перерезать в том числе пути экспортных поставок иранской нефти».

Эксперт усомнился в том, что американский флот и авиация будут атаковать каждое судно в прибрежных водах Ирана, потому что это «бессмысленно и рискованно из-за угрозы со стороны иранских береговых ракетных комплексов». «Однако танкеры и прочие крупные торговые суда, идущие из Ирана в Китай и другие страны и обратно через Индийский океан, в открытом море будут очень уязвимы для перехватов и атак со стороны американского флота»,— резюмировал собеседник “Ъ”.

Нил Кербелов