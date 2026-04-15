BBC уволит 10% сотрудников в крупнейшем за 15 лет сокращении

Британская вещательная корпорация BBC сократит от 1,8 тыс. до 2 тыс. сотрудников, то есть почти 10% от нынешних 21,5 тыс., заявил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Родри Талфан Дэвис в эфире радио BBC Radio 4. Это крупнейшее сокращение с 2011 года.

Господин Дэвис сообщил, что увольнения — часть программы по снижению издержек вещательной компании на общую сумму £500 млн ($680 млн) в ближайшие два года. Он также отметил, что не исключает закрытия целых каналов или сервисов, не сообщив при этом никаких деталей. Глава профсоюза Bectu, объединяющего сотрудников BBC, Филиппа Чайлдс уже заявила, что «сокращения такого масштаба» станут «разрушительными и для сотрудников, и для BBC в целом».

Ранее СМИ писали, что господин Дэвис разослал сотрудникам компании электронное письмо, в котором, в частности, говорилось, что «разрыв между расходами и доходами растет», а значит, необходима экономия. В последнее время BBC ведет переговоры с британским правительством о модели финансирования ее деятельности. Это связано с тем, что в 2027 году истекает срок действия королевской хартии, определяющей формат ее работы, дальше она должна быть продлена или отменена.

Родри Талфан Дэвис временно возглавляет BBC после ухода в отставку прежнего директора Тима Дэйви в ноябре 2025-го. Его увольнению предшествовал скандал: в передаче Panorama был искажен смысл одного из выступлений Дональда Трампа. 18 мая новым главой BBC станет бывший топ-менеджер Google Мэтт Бриттен.

Яна Рождественская

Три буквы британской журналистики

Изначально British Broadcasting Company была частной компанией, но в 1927 году предприятие было преобразовано в орган общественного радиовещания, где в основном транслировались новости. 18 апреля 1930 года диктор «Би-Би-Си» объявил, что новостей, о которых можно рассказать нет, и предложил послушать музыку. Вместо новостей в эфире радио играл фортепианный концерт

Первый логотип у «Би-Би-Си» появился только в 1953 году. До этого перерывы между передачами заполнялись с помощью разных тестовых карт или простых надписей. Похже художник Абрам Геймз нарисовал логотип, названный «Крылья летучей мыши», — в центре находился вращающийся земной шар, а в Шотландии — лев &lt;br>Штаб-квартира Британской вещательной корпорации. Лондон, 1938

Первое интервью в эфире программы «Би-Би-Си» Answering You, которая транслиловалась через Атлантику. 14 июня, 1943

Вопреки расхожему мнению, компания не является государственным СМИ. Это общественная организация с контрольным советом, который состоит из 12 попечителей. Их назначает королева Великобритании &lt;br>Королевская семья в штаб-квартире BBC в Лондоне, 13 марта 1939. Принцесса Маргарет Роуз, принцесса Элизабет и директор BBС Фредерик Огилви

1 октября 1939 года в эфире «Би-Би-Си» с речью выступил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Гитлер развязал войну тогда, когда сам захотел этого. Но закончится она только после того, как решим, что пришло время»

Во время войны штаб-квартира «Би-Би-Си» в Лондоне была разрушена. На некоторое время вещание было прервано

Во время Второй мировой войны многие мужчины, работающие на «Би-Би-Си», ушли на фронт, и за эфирную сетку стали отвечать женщины. Они также работали продюсерами, редакторами и ведущими

18 июня 1940 года президент Франции Шарль де Голль в эфире «Би-Би-Си» обратился к французам с обращением: «Для Франции ничто не потеряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли нам поражение. Ибо Франция не одинока! Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет...»

Британская королева Елизавета II на встрече: (слева направо) Терри Воган (ведущий «Би-Би-Си») , Джун Уитфилд (актриса, получившая известность благодаря роли на радио в спектакле Take It From Here) и Ричард Браерз (ведущий «Би-Би-Си», актер)

Наряду со многими телекомпаниями после окончания холодной войны и распада СССР, а также в связи с борьбой с международным терроризмом «Би-Би-Си» изменила приоритеты иновещания. С 2007 года прекратилась трансляция радиопередач на 10 языках (из 28). На сэкономленные средства был создан телеканал, ведущий вещание на арбском языке &lt;br>Журналисты «Би-Би-Си» в Кувейте во время газовой атаки. 20 марта, 2003

В начале 2000-х «Би-Би-Си» начала выпуск документальных и художественных костюмированных фильмов и сериалов. Среди них «Тайны тела», «Прогулки с динозаврами», «Дни, которые потрясли мир» и другие

Принц Чарльз и его супруга Камилла 10 мая 2012 года провели на «Би-Би-Си» специальный выпуск погоды. Зрители были удивлены, когда принц прочитал специально подготовленный прогноз, в котором перечислил королевские резиденции в Шотландии: «В районе замка Мэй будет солнечно… В остальных районах Шотландии будет холодно. Температура воздуха не превысит восьми градусов, ожидается резкий северный ветер»

В 2006 году на одну из программ в качестве эксперта был приглашен Гай Гом. Впоследствии оказалось, что экспертом он не является и был взят в передачу случайно службой кастинга за неимением компетентного человека. Телекомпания не стала скрывать этот случай, а когда-то безработный Гай Гом стал звездой телеэкрана

В феврале 2009 года на крыше штаб-квартиры «Би-Би-Си» выступила группа U2. Для того чтобы послушать музыкантов, представлювших новый альбом, к зданию корпорации пришли 5 тыс. человек

В 2011 году бюджет компании был сокращен, из-за этого перестали работать албанская, македонская и сербская службы «Би-Би-Си», службы, выпускавшие программы для стран Карибского региона на английском языке и для стран Африки — на португальском. Семь служб стали работать только в интернете. В 2011 году у телекомпании появилась новая штаб-квартира на севере Англии в Салфорде

Изначально British Broadcasting Company была частной компанией, но в 1927 году предприятие было преобразовано в орган общественного радиовещания, где в основном транслировались новости. 18 апреля 1930 года диктор «Би-Би-Си» объявил, что новостей, о которых можно рассказать нет, и предложил послушать музыку. Вместо новостей в эфире радио играл фортепианный концерт

Фото: Reuters

Первый логотип у «Би-Би-Си» появился только в 1953 году. До этого перерывы между передачами заполнялись с помощью разных тестовых карт или простых надписей. Похже художник Абрам Геймз нарисовал логотип, названный «Крылья летучей мыши», — в центре находился вращающийся земной шар, а в Шотландии — лев
Штаб-квартира Британской вещательной корпорации. Лондон, 1938

Фото: AP

Первое интервью в эфире программы «Би-Би-Си» Answering You, которая транслиловалась через Атлантику. 14 июня, 1943

Фото: AP

Вопреки расхожему мнению, компания не является государственным СМИ. Это общественная организация с контрольным советом, который состоит из 12 попечителей. Их назначает королева Великобритании
Королевская семья в штаб-квартире BBC в Лондоне, 13 марта 1939. Принцесса Маргарет Роуз, принцесса Элизабет и директор BBС Фредерик Огилви

Фото: AP

1 октября 1939 года в эфире «Би-Би-Си» с речью выступил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Гитлер развязал войну тогда, когда сам захотел этого. Но закончится она только после того, как решим, что пришло время»

Фото: AP

Во время войны штаб-квартира «Би-Би-Си» в Лондоне была разрушена. На некоторое время вещание было прервано

Фото: AP

Во время Второй мировой войны многие мужчины, работающие на «Би-Би-Си», ушли на фронт, и за эфирную сетку стали отвечать женщины. Они также работали продюсерами, редакторами и ведущими

Фото: AP

18 июня 1940 года президент Франции Шарль де Голль в эфире «Би-Би-Си» обратился к французам с обращением: «Для Франции ничто не потеряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли нам поражение. Ибо Франция не одинока! Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет...»

Фото: AP

Британская королева Елизавета II на встрече: (слева направо) Терри Воган (ведущий «Би-Би-Си») , Джун Уитфилд (актриса, получившая известность благодаря роли на радио в спектакле Take It From Here) и Ричард Браерз (ведущий «Би-Би-Си», актер)

Фото: AP

Наряду со многими телекомпаниями после окончания холодной войны и распада СССР, а также в связи с борьбой с международным терроризмом «Би-Би-Си» изменила приоритеты иновещания. С 2007 года прекратилась трансляция радиопередач на 10 языках (из 28). На сэкономленные средства был создан телеканал, ведущий вещание на арбском языке
Журналисты «Би-Би-Си» в Кувейте во время газовой атаки. 20 марта, 2003

Фото: AP

В начале 2000-х «Би-Би-Си» начала выпуск документальных и художественных костюмированных фильмов и сериалов. Среди них «Тайны тела», «Прогулки с динозаврами», «Дни, которые потрясли мир» и другие

Фото: Reuters

Принц Чарльз и его супруга Камилла 10 мая 2012 года провели на «Би-Би-Си» специальный выпуск погоды. Зрители были удивлены, когда принц прочитал специально подготовленный прогноз, в котором перечислил королевские резиденции в Шотландии: «В районе замка Мэй будет солнечно… В остальных районах Шотландии будет холодно. Температура воздуха не превысит восьми градусов, ожидается резкий северный ветер»

Фото: Reuters

В 2006 году на одну из программ в качестве эксперта был приглашен Гай Гом. Впоследствии оказалось, что экспертом он не является и был взят в передачу случайно службой кастинга за неимением компетентного человека. Телекомпания не стала скрывать этот случай, а когда-то безработный Гай Гом стал звездой телеэкрана

Фото: Reuters

В феврале 2009 года на крыше штаб-квартиры «Би-Би-Си» выступила группа U2. Для того чтобы послушать музыкантов, представлювших новый альбом, к зданию корпорации пришли 5 тыс. человек

Фото: Reuters

В 2011 году бюджет компании был сокращен, из-за этого перестали работать албанская, македонская и сербская службы «Би-Би-Си», службы, выпускавшие программы для стран Карибского региона на английском языке и для стран Африки — на португальском. Семь служб стали работать только в интернете. В 2011 году у телекомпании появилась новая штаб-квартира на севере Англии в Салфорде

Фото: Reuters

