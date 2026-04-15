BBC уволит 10% сотрудников в крупнейшем за 15 лет сокращении

Британская вещательная корпорация BBC сократит от 1,8 тыс. до 2 тыс. сотрудников, то есть почти 10% от нынешних 21,5 тыс., заявил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Родри Талфан Дэвис в эфире радио BBC Radio 4. Это крупнейшее сокращение с 2011 года.

Господин Дэвис сообщил, что увольнения — часть программы по снижению издержек вещательной компании на общую сумму £500 млн ($680 млн) в ближайшие два года. Он также отметил, что не исключает закрытия целых каналов или сервисов, не сообщив при этом никаких деталей. Глава профсоюза Bectu, объединяющего сотрудников BBC, Филиппа Чайлдс уже заявила, что «сокращения такого масштаба» станут «разрушительными и для сотрудников, и для BBC в целом».

Ранее СМИ писали, что господин Дэвис разослал сотрудникам компании электронное письмо, в котором, в частности, говорилось, что «разрыв между расходами и доходами растет», а значит, необходима экономия. В последнее время BBC ведет переговоры с британским правительством о модели финансирования ее деятельности. Это связано с тем, что в 2027 году истекает срок действия королевской хартии, определяющей формат ее работы, дальше она должна быть продлена или отменена.

Родри Талфан Дэвис временно возглавляет BBC после ухода в отставку прежнего директора Тима Дэйви в ноябре 2025-го. Его увольнению предшествовал скандал: в передаче Panorama был искажен смысл одного из выступлений Дональда Трампа. 18 мая новым главой BBC станет бывший топ-менеджер Google Мэтт Бриттен.

Яна Рождественская