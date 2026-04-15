Трамп пригрозил уволить главу ФРС Пауэлла, если тот задержится на посту

Президент США Дональд Трамп пригрозил уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, если тот останется на посту после истечения срока полномочий. Об этом американский президент заявил в интервью Fox News. Полномочия господина Пауэлла истекают в мае 2026 года.

«Если он не уйдет вовремя. Я воздерживался от его увольнения, я хотел его уволить, но я не люблю быть противоречивым, понимаете. Я хочу быть незаметным, но он будет уволен»,— ответил господин Трамп на вопрос ведущей Fox Business.

Дональд Трамп не раз выражал недовольство политикой Джерома Пауэлла из-за того, что ФРС снижает базовую ставку недостаточно быстро. По мнению господина Трампа, регулятор намеренно не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства. На заседании в марте ФРС второй раз подряд сохранила ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.

Джером Пауэлл впервые возглавил ФРС во время первого президентства Дональда Трампа в 2018 году. Господин Пауэлл был переназначен на эту должность при 46-м президенте США Джо Байдене в 2022 году.