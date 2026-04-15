Еще одно иранское судно прошло через Ормузский пролив

Контейнеровоз Kashan под флагом Ирана успешно пересек Ормузский пролив, несмотря на блокаду морского коридора со стороны США. Судно вышло из порта Бендер-Аббас и сейчас находится в Аравийском море. Оно движется в нескольких десятках км от побережья Пакистана, следует из данных сервиса Vessel Finder.

ТАСС уточняет, что контейнеровоз вышел из иранского порта вечером 13 апреля. На следующий день около 16:00 мск судно пересекло Ормузский пролив и вошло в Оманский залив.

Ранее сообщалось, что сегодня днем иранский подсанкционный супертанкер пересек Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Ирана. Через несколько часов аналогичный маневр совершило другое иранское судно.

США начали блокаду Ормузского пролива два дня назад. Центральное командование ВС страны утверждало, что оно будет препятствовать движению всех судов, которые идут к портам исламской республики, или пытаются выйти из ее вод. Президент США Дональд Трамп угрожал уничтожением военным кораблям Ирана. Решение последовало за провалом переговоров Тегерана и Вашингтона, объяснял американский президент.