Душа аутсайдера

В апреле 2026 года актеру и музыканту Петру Мамонову могло бы исполниться 75 лет. К этой дате выпущены сразу два альбома с кавер-версиями его песен. Ни один из них не показался Игорю Гаврилову соразмерным юбилейному поводу.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Музыка Петра Мамонова и «Звуков Му» для современных молодых артистов остается вершиной сияющей, но не всегда достижимой

К 75-летию со дня рождения Петра Мамонова в кинотеатрах в повторный прокат выпустили фильм «Остров». На Rutube открыли канал с видеозаписями спектаклей Петра Мамонова и концертов группы «Звуки Му», предоставленными его семьей. Верный товарищ Петра Мамонова Павел Лунгин не успел смонтировать к дате свой четырехсерийный документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», ему нужно еще пару месяцев, чтобы довести дело до конца. Мемориальный концерт в честь артиста тоже пока не случился, хотя фигура Мамонова достойна и рок-н-ролльного клуба, и театра, и даже Государственного Кремлевского дворца.

Зато в день рождения Петра Мамонова вышли сразу два трибьют-альбома.

Один называется «Досуги-буги». Треки для него собрал петербургский промоутер, создатель фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. Второй — «RE:MУ», это собрание ремиксов, выпущенное рекорд-компанией «Отделение Мамонов».

По словам Ильи Бортнюка, он пригласил принять участие в записи трибьюта десять артистов, но сарафанное радио сделало свое дело. Концепции — ноль, требовалась только качественная запись и профессиональное исполнение, и музыканты стали присылать треки каждый день. В итоге продюсер не взял в сборник всего несколько песен, еще несколько не получили одобрения наследников Мамонова. И образовался альбом из 36 номеров.

Альбом «Досуги-буги» открывается блестящей версией песни «Союзпечать» из репертуара Антона Макарова и группы «Диктофон».

Макаров — музыкант с серьезным международным опытом, его «Союзпечать» записана и звучит так, как, возможно, воображал себе идеальное звучание «Звуков Му» краткосрочный продюсер группы Брайан Ино в 1980-е.

Как всегда, органичны Fire Granny, группа, состоящая из профессиональных актеров, проповедующая блюз и разделяющая с Мамоновым любовь к Чаку Берри. Fire Granny взяли в работу, возможно, самый «народный» хит «Звуков Му» — «Досуги-буги». Справились на отлично. А вот ярославские панки «Хохма», выбрав ту же песню, пошли вразнос, испортив истошностью тот ужас и ту сдержанную ярость, которые содержатся в первоисточнике. Этот гимн аутсайдеров брал именно тем, что свинцовая мерзость скрывалась под спудом серой обыденности. Для современников Мамонова это было очевидно, но авторам большинства кавер-версий из альбома — 25–30 лет.

Точно так же, чтобы петь песню «Крым», нужно понимать, что это такое — поехать в отпуск на море и пропить там все деньги (или по крайней мере почувствовать себя Петром Мамоновым).

Синтипоп-версия «Крыма» авторства группы «Переводчик» этого понимания лишена. Зато группа увлечена звуком сегодняшних постпанк- и синтипоп-групп. В альбоме вообще масса материала, сыгранного с огромным желанием звучать модно, по-сегодняшнему. И это желание вполне может пересекаться со звучанием классических записей «Звуков Му». Для СССР это была по-настоящему оригинальная музыка, но ее корни — в постпанке и lo-fi, которые так вдохновляют сегодня молодые коллективы. Недостает лишь артистической харизмы и удивительного изящества, свойственного «Звукам Му».

Вообще, актеры здесь справились с задачей лучше музыкантов. Наряду с Fire Granny неожиданно вонзается прямо в сердце песня «Больничный лист» в исполнении группы «Мандрагора» и актрисы Юлии Пересильд. В оригинале этот полный отчаяния блюз вышел в альбоме позднего состава «Звуков Му» «Грубый закат» (1995). На трибьюте его поет «женщина сложной судьбы», и это открывает песню с неожиданной и классной стороны.

Возможно, если послушать альбом «Досуги-буги» несколько раз, можно столь же сильно проникнуться и какими-нибудь другими треками, но продраться к ним сквозь 2 часа 24 минуты звука тяжело. А «перещелкивать» — как-то не по-людски.

В этом смысле сборник ремиксов «RE:MУ» — дело более благодарное по отношению к их авторам. Во-первых, он звучит всего час сорок. Во-вторых, танцевальный ритм, в большинстве случаев довольно прямолинейный, от эксперимента далекий, упрощает восприятие. На него ложатся и ранний материал, и более поздние, «разговорные» треки. Автор песен и сам любил электронику. И главное: в «RE:MУ» есть живой голос Петра Мамонова. Достойно исполнить классику «Звуков Му» у микрофона пока удавалось только тем, кто дышал с ним одним воздухом,— Борису Гребенщикову (включен в РФ в реестр иностранных агентов), Гарику Сукачеву, Александру Ф. Скляру. Молодежи нужно дышать поглубже.

Игорь Гаврилов