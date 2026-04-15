Душа аутсайдера

75-летие Петра Мамонова отметили трибьютами

В апреле 2026 года актеру и музыканту Петру Мамонову могло бы исполниться 75 лет. К этой дате выпущены сразу два альбома с кавер-версиями его песен. Ни один из них не показался Игорю Гаврилову соразмерным юбилейному поводу.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К 75-летию со дня рождения Петра Мамонова в кинотеатрах в повторный прокат выпустили фильм «Остров». На Rutube открыли канал с видеозаписями спектаклей Петра Мамонова и концертов группы «Звуки Му», предоставленными его семьей. Верный товарищ Петра Мамонова Павел Лунгин не успел смонтировать к дате свой четырехсерийный документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», ему нужно еще пару месяцев, чтобы довести дело до конца. Мемориальный концерт в честь артиста тоже пока не случился, хотя фигура Мамонова достойна и рок-н-ролльного клуба, и театра, и даже Государственного Кремлевского дворца.

Зато в день рождения Петра Мамонова вышли сразу два трибьют-альбома.

Один называется «Досуги-буги». Треки для него собрал петербургский промоутер, создатель фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк. Второй — «RE:MУ», это собрание ремиксов, выпущенное рекорд-компанией «Отделение Мамонов».

По словам Ильи Бортнюка, он пригласил принять участие в записи трибьюта десять артистов, но сарафанное радио сделало свое дело. Концепции — ноль, требовалась только качественная запись и профессиональное исполнение, и музыканты стали присылать треки каждый день. В итоге продюсер не взял в сборник всего несколько песен, еще несколько не получили одобрения наследников Мамонова. И образовался альбом из 36 номеров.

Альбом «Досуги-буги» открывается блестящей версией песни «Союзпечать» из репертуара Антона Макарова и группы «Диктофон».

Макаров — музыкант с серьезным международным опытом, его «Союзпечать» записана и звучит так, как, возможно, воображал себе идеальное звучание «Звуков Му» краткосрочный продюсер группы Брайан Ино в 1980-е.

Как всегда, органичны Fire Granny, группа, состоящая из профессиональных актеров, проповедующая блюз и разделяющая с Мамоновым любовь к Чаку Берри. Fire Granny взяли в работу, возможно, самый «народный» хит «Звуков Му» — «Досуги-буги». Справились на отлично. А вот ярославские панки «Хохма», выбрав ту же песню, пошли вразнос, испортив истошностью тот ужас и ту сдержанную ярость, которые содержатся в первоисточнике. Этот гимн аутсайдеров брал именно тем, что свинцовая мерзость скрывалась под спудом серой обыденности. Для современников Мамонова это было очевидно, но авторам большинства кавер-версий из альбома — 25–30 лет.

Точно так же, чтобы петь песню «Крым», нужно понимать, что это такое — поехать в отпуск на море и пропить там все деньги (или по крайней мере почувствовать себя Петром Мамоновым).

Синтипоп-версия «Крыма» авторства группы «Переводчик» этого понимания лишена. Зато группа увлечена звуком сегодняшних постпанк- и синтипоп-групп. В альбоме вообще масса материала, сыгранного с огромным желанием звучать модно, по-сегодняшнему. И это желание вполне может пересекаться со звучанием классических записей «Звуков Му». Для СССР это была по-настоящему оригинальная музыка, но ее корни — в постпанке и lo-fi, которые так вдохновляют сегодня молодые коллективы. Недостает лишь артистической харизмы и удивительного изящества, свойственного «Звукам Му».

Вообще, актеры здесь справились с задачей лучше музыкантов. Наряду с Fire Granny неожиданно вонзается прямо в сердце песня «Больничный лист» в исполнении группы «Мандрагора» и актрисы Юлии Пересильд. В оригинале этот полный отчаяния блюз вышел в альбоме позднего состава «Звуков Му» «Грубый закат» (1995). На трибьюте его поет «женщина сложной судьбы», и это открывает песню с неожиданной и классной стороны.

Возможно, если послушать альбом «Досуги-буги» несколько раз, можно столь же сильно проникнуться и какими-нибудь другими треками, но продраться к ним сквозь 2 часа 24 минуты звука тяжело. А «перещелкивать» — как-то не по-людски.

В этом смысле сборник ремиксов «RE:MУ» — дело более благодарное по отношению к их авторам. Во-первых, он звучит всего час сорок. Во-вторых, танцевальный ритм, в большинстве случаев довольно прямолинейный, от эксперимента далекий, упрощает восприятие. На него ложатся и ранний материал, и более поздние, «разговорные» треки. Автор песен и сам любил электронику. И главное: в «RE:MУ» есть живой голос Петра Мамонова. Достойно исполнить классику «Звуков Му» у микрофона пока удавалось только тем, кто дышал с ним одним воздухом,— Борису Гребенщикову (включен в РФ в реестр иностранных агентов), Гарику Сукачеву, Александру Ф. Скляру. Молодежи нужно дышать поглубже.

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

Секс, наркотики и рок-н-ролл по-советски

Артист родился в семье переводчицы и инженера. Он получил образование в Московском издательско-полиграфическом техникуме (сейчас Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова), после чего поступил в Московский полиграфический институт (нынешняя Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета) на редактора, но учебу так и не закончил

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис  /  купить фото

В подростковом возрасте Петр Мамонов собрал ансамбль «Экспресс», с которым исполнял каверы на хиты The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin. Первые собственные песни он сочинил в 1980 году — около 70 композиций

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«У меня особенной славы не было и нет. Я широко известен в узком кругу. На нашу пользу нас не очень-то любили вот эти все ответственные работники. Нас отовсюду гнали. Показывали пальцем и говорили: &quot;Не будь как Мамонов&quot;. Пушкин нам на все ответил: &quot;Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца&quot;»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рок-группу «Звуки Му» музыкант основал в 1982 году вместе с младшим братом Алексеем Бортничуком (гитара). Позднее в состав вошли Павел Хотин (синтезатор) и Александр Липницкий (бас-гитара)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Первый альбом группы вышел в 1988 году, он назывался «Простые вещи». Тогда же коллектив отправился на гастроли за границу: в Венгрию и Италию. В 1989 году Петр Мамонов распустил «Звуки Му»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Спектакль «Мыши, мальчик Кай и Снежная Королева» в МХАТ имени М. Горького, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Надо жить так, чтобы помнить, что в каждый момент все может кончиться»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В кино Петр Мамонов дебютировал с ролью отрицательного героя в фильме «Игла» (1988)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Кадр из фильма «Такси-блюз» (1990). Петр Мамонов (слева) сыграл в нем саксофониста-алкоголика, которого таксист в исполнении Петра Зайченко (справа) взял в заложники за неоплату поездки. На Каннском кинофестивале картина получила «Золотую пальмовую ветвь» за режиссуру

Фото: РИА Новости

Слева направо: режиссеры Никита Михалков, Роман Полански и музыкант Петр Мамонов на премии «Золотой орел», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2014 году Петр Мамонов запустил авторскую музыкальную передачу «Золотая полка» на радио «Эхо Москвы». В ней он проигрывал пластинки из своей коллекции и делился размышлениями о творчестве других артистов. В 2008-2011 годах выпустил четыре тома прозы под названием «Закорючки», в 2021 году вышла его поэтическая книга «На плотной земле»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Артист на сольном концерте «Давненько мы тебя не видели», посвященном 25-летию своей творческой деятельности, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Петр Мамонов на своем творческом вечере «Мне 60 лет», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Музыкальный стиль Петра Мамонова в разное время определяли как постпанк, лоу-фай, экспериментальный и психоделический рок

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

«Сядь напиши стихотворение хорошее, если ты поэт. Сядь напиши статью хорошую, если ты журналист. Найди хорошее, честное, чистое, чтобы в этом ужасе маленькую щелочку света сделать. Всегда можно»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В фильме «Остров» (2006) Петр Мамонов сыграл монаха. Актер получил премии «Ника» и «Золотой орел» за лучшую мужскую роль

Фото: Мастерская Павла Лунгина

Премьера спектакля «Дед Петр и зайцы» в театре им. К. С. Станиславского, 2012 год
Впервые в качестве актера Петр Мамонов появился на сцене в 1992 году. За всю свою театральную карьеру он участвовал в классических пьесах, моноспектаклях и музыкальных постановках (в 2017 году поставил «Как я читал святого Исаака Сирина»)

Впервые в качестве актера Петр Мамонов появился на сцене в 1992 году. За всю свою театральную карьеру он участвовал в классических пьесах, моноспектаклях и музыкальных постановках (в 2017 году поставил «Как я читал святого Исаака Сирина»)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В исторической драме «Царь» актер сыграл Ивана Грозного. Это был третий совместный проект Петра Мамонова с режиссером Павлом Лунгиным

В исторической драме «Царь» актер сыграл Ивана Грозного. Это был третий совместный проект Петра Мамонова с режиссером Павлом Лунгиным

Фото: Мастерская Павла Лунгина

В 2015 году после длительного периода сольного творчества музыкант основал «Совершенно новые Звуки Му». На сцену вернулся созданный Петром Мамоновым синтетический жанр, который строится на мелодекламации и пантомиме

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На премьере «Как я читал святого Исаака Сирина» в Центральном доме художника (ЦДХ), 2017 год. Артист посвятил постановку своим духовным поискам. Он назвал ее «действием-молитвой»

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

«Мучительно больно за бесцельно прожитые годы, очень много было сил, а я истратил все это на кайфы. Я чрезвычайно много пил водки и вин всяческих, делал разные наркотические приколы, но желанной цели не достиг»
К вере музыкант пришел в 45 лет

К вере музыкант пришел в 45 лет

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

