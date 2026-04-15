Вдова участника СВО на Кубани перевела мошенникам 9 млн рублей выплат за гибель мужа

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вдова участника специальной военной операции перевела злоумышленникам более 9 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Деньги женщина получила как выплату за гибель мужа. Мошенники представились сотрудниками военкомата и правоохранительных органов. Они сказали, что помогут сохранить средства. Под этим предлогом они убедили вдову отдать им все деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуратура Кавказского района контролирует ход расследования.

Также прокуратура проверит работу местного отдела полиции. Оценят, как сотрудники предупреждают и профилактируют преступления, которые совершаются через интернет.

«Ъ-Кубань» писал, что на Кубани перед судом предстанет 26-летний житель Ставрополья — лидер организованной группы, обвиняемый в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Члены его группы уже осуждены, а сам он скрывался за границей, но был объявлен в розыск; мошенники убедили троих жителей двух регионов перевести им более 3,6 млн руб. под предлогом «безопасного счета».

Мария Удовик