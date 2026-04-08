Жителя Ставрополья судят по делу мошеннической ОПГ на Кубани

Лидер организованной группы, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом на Кубани. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего жителя Ставропольского края, завершено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по региону. Фигуранту вменяется преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ, передает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, обвиняемый действовал в составе созданной им же организованной группы, члены которой уже осуждены и получили реальные сроки лишения свободы. Мошенники обзванивали граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, и под предлогом перевода сбережений на «безопасный счет» убедили троих потерпевших из Ставропольского и Краснодарского краев перечислить им более 3,6 млн руб.

После совершения преступлений обвиняемый покинул территорию России и был объявлен в международный розыск. Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В рамках обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест для возмещения ущерба. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков