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Коммерсантъ FM
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Сырье для кризиса

Мировые инвесторы закупаются перед рецессией

Глобальные портфельные управляющие предсказуемо обеспокоены последствиями «специальной военной операции» России на Украине — ростом инфляции, ужесточением монетарной политики центробанков и рецессией в ряде стран. Столь пессимистичными их настроения не были за 30 лет наблюдений. Вместе с тем управляющие сокращают долю наличности в портфелях, покупая акции, недвижимость и сырье, которые выступают традиционными антиинфляционными инструментами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Портфельные управляющие, опрошенные аналитиками Bank of America (BofA), все больше беспокоятся о перспективах мировой экономики. Согласно отчету, число респондентов, не ожидающих роста в течение ближайших 12 месяцев, на 71% превысило число тех, кто продолжает верить в него. Столь пессимистичными настроения не были за более чем 30 лет исследований BofA.

Резкое ухудшение настроений у управляющих началось еще в марте на фоне военной операции России на Украине. Но если в начале весны российско-украинский кризис был оценен респондентами как ключевой риск для мировой экономики, то уже в апреле он сместился на четвертое место. Теперь фокус глобальных управляющих перешел с причин обострения ситуации к ее возможным последствиям, а именно: росту инфляции, ужесточению денежно-кредитной политики финансовыми регуляторами и рецессии мировой экономики.

1 процент

опрошенных BofA портфельных управляющих считают, что COVID-19 является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики.

По словам главного аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева, текущая геополитическая ситуация вызвала новый всплеск цен в сегменте commodities и ухудшила перспективы снижения инфляции естественным путем в постковидный период. Согласно данным Минтруда США, индекс потребительских цен в марте достиг 40-летнего максимума в 8,5%, чему способствовал быстрый рост цен на энергоносители.

В условиях усилившихся рисков стагфляции выросли опасения инвесторов более сильного ужесточения денежно-кредитной политики, чем предполагалось ранее. В марте большая часть управляющих ожидала от ФРС не более четырех повышений (на стандартные 0,25 п. п.) ставки подряд, то в апреле большинство ожидает 6–8 таких повышений.

Слишком жесткая монетарная политика, как отмечает Виктор Тунев, одновременно с сокращением бюджетных стимулов, скорее всего, приведет к спаду в мировой экономике.

«Рост стоимости заимствований повлияет на деловую активность и негативно скажется на потребительском спросе, что в конечном счете может закончиться рецессией»,— поясняет аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

ВТО 12 апреля уже ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году с 4,1% до 2,8%. При этом разные регионы будут чувствовать себя по-разному: например, по оценкам Всемирного банка, спад ВВП в этом году в России ожидается в размере 11%, на Украине — 45%. «Отказ от закупки сырья в РФ и связанные с этим продолжение роста цен на энергоресурсы и увеличение издержек предприятий так или иначе приведут к замедлению экономики, а высокая потребительская инфляция не позволит ЕЦБ осуществлять стимулирование для ее поддержки, как это было в период после начала пандемии»,— отмечает господин Беспалов.

Несмотря на усилившиеся риски рецессии, управляющие не спешат сокращать вложения в рисковые активы.

В апреле доля наличности в портфелях управляющих даже сократилась с 5,9% до 5,5%. По словам главного аналитика УК «Тринфико» Максима Васильева, при росте инфляции акции выступают одним из лучших инструментов среди многочисленных альтернатив с точки зрения сохранения капитала при умеренном риске. Кроме того, управляющие все охотнее покупают недвижимость, доля которой уверенно растет в их портфелях. «Рост инфляции оказывает положительное влияние на стоимость ренты, а также самих объектов недвижимости»,— отмечает Максим Васильев.

Какие доходности сформировались на рынке облигаций

Рекордными темпами растет спрос на сырье. По данным BofA, 34% управляющих заявили, что инвестиции в нефть и сырьевые товары — самая популярная торговая идея. Спрос на сырье усиливался второй год подряд на фоне выхода мировой экономики из пандемического замедления, а также обширных стимулирующих мер со стороны центральных банков и правительств развитых стран. Однако только сейчас она стала самой популярной торговой идеей на рынке.

Высокие цены на нефть позволяют рассчитывать управляющим на сохранение высоких финансовых показателей и у российских компаний.

«Нефть и другие сырьевые товары стоят дороже, чем год назад, даже с учетом дисконтов»,— отмечает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Миру, говорит он, нужны энергия, металлы, продовольствие и в ближайшие годы российские компании найдут способ их прибыльно поставлять, несмотря на вводимые ограничения.

Виталий Гайдаев

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