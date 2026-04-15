Темой международного форума 100+ TechnoBuild станет «Дом будущего»

XIII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild 2026 года пройдет в Екатеринбурге с 29 сентября по 2 октября под темой «Дом будущего», сообщили в региональном правительстве. Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин отметил важность сохранения достигнутых показателей. В 2026 году приоритетом остается развитие диалога между профессионалами строительного сектора страны.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошлом году участие в форуме приняли более 35 тыс. участников и 72 делегации. В 2026 году задача — сохранить и усилить этот результат, сообщил господин Ломакин.

В этом году организаторы планируют сделать акцент на темах по ТИМ-моделированию, энергоэффективном строительстве, умном ЖКХ и цифровых двойниках.

В прошлом году в рамках деловой программы прошло более 220 сессий с участием 1033 спикеров, в том числе из Индии, Китая, Ирана, Турции и других стран. По итогам форума было подписано более 40 соглашений, а на пленарной сессии обсудили вызовы строительной отрасли.

