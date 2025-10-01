«Власть должна дать задачу, а застройщики — выполнить»

В рамках пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild представители власти и строительной отрасли обозначили основные проблемы отрасли строительства: низкую производительность труда и стремительный рост себестоимости, на который сложно влиять. Вместе с тем участники дискуссии предложили и возможные пути решения этих проблем: от применения новых материалов и использования нейросетей до введения обязательной отработки для выпускников строительных специальностей.



Центральной темой пленарной сессии форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге стали технологические вызовы строительной отрасли — не только необходимость импортозамещения и увеличения производительности рабочих, но и места применения новых материалов и внедрение цифровых решений. Поскольку модератором выступал Дмитрий Дибров, то сессия местами напоминала игру «Кто хочет стать миллионером». Так, залу и министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину предложили выбрать, что является главным вызовом на пути к технологическому суверенитету в строительстве. Варианты: кадры; нормативы; ключевая ставка; отставание в технологиях. Зал выбрал вариант «кадры», а господин Файзуллин выбрал все.

Говоря о кадрах, он предложил ввести для выпускников строительных заведений период обязательной отработки после бюджетного образования.

«А как мы их привяжем к конкретному предприятию? Оно частное»,— заметил он. Министр отметил, что эту концепцию необходимо прорабатывать совместно с бизнесом. Еще один вопрос, который рассматривают в Минстрое, по словам господина Файзуллина, — в какой срок выпускник строительного колледжа может получить профильное высшее образование, например, специальность инженера. Итоговая цель подобных преобразований — сокращение инвестиционного цикла строительства.

Помимо непосредственного наличия кадров, важную роль играет и уровень производительности труда, заметил Ирек Файзуллин.

По его словам, работа зачастую выполняется в полтора раза дольше, чем это предусмотрено нормативами. «Мы можем очень много говорить, но мы так не поднимем производительность труда в стройке, это вопросы внутренней логистики»,— сказал министр.

По словам руководителя ГК «Страна Девелопмент» Александра Гайдукова, развитие технологий может сократить затраты на выполнение работ. Сейчас каждый год себестоимость монтажных работ вырастает примерно на четверть, заявил он.

Генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев отметил, что компания может влиять не более чем на 50% себестоимости, остальное — результат макроэкономических факторов. Александр Гайдуков заявил, что сейчас в сфере строительного контроля нейросети выдают 60% верных ответов. На стройке дома, по его словам, присутствует около 400 человек. При этом на современных стройках они проходят через систему распознавания лиц, которая интегрирована с данными миграционной службы. Это позволяет избежать дополнительного контроля и проверок, которые приостанавливают работу. Еще одна сокращающая себестоимость строительства технология — датчики шума, которые позволяют не нарушать действующие требования.

Генеральный директор строительного холдинга «Кортрос» Станислав Киселев согласился с коллегами, добавив, что ключевое препятствие — неэффективная организация линейного производства.

По его словам, при строительстве проекта стоимостью 2,4 млрд руб. из-за этого теряют около четырех месяцев и 200 млн руб., то есть около 8%.

По словам Уфимцева, «Синара-Девелопмент» планирует обратиться внутрь своих бизнес-процессов, чтобы «отрефлексировать автоматизацию процессов».

Он отметил, что сейчас уровень цифровизации компании составляет 57%. «Если бы я был на месте государства — но я бы не хотел там быть в этих условиях — я бы занялся примерно тем же самым»,— добавил господин Уфимцев, заметив, что можно продолжить интеграцию с сервисом Госуслуг и включить туда, например, Росреестр, получение строительной документации и другое.

По мнению генерального директора Prinzip Геннадия Черных, «главные лошадки, на которых нужно ставить» — это новые материалы.

Он предположил, что строительная отрасль в ближайшие пять-десять лет обратит внимание на технологию 3D-печати. Помимо этого, потенциал господин Черных видит в строительстве заводов панельного и модульного домостроения. По его словам, развитие отрасли, среди прочего, тормозит предвзятое отношение к типовому строительству. «Есть все равно вот этот стереотип — если это "панелька", то это не очень хорошо, престижнее дом кирпичный, монолитный»,— пояснил он.

Еще одной темой пленарной сессии стал комфорт городов и их устройства. Дизайнер Артемий Лебедев главной целью такой работы назвал расширение зоны комфорта с опорой на потребности и желания жителей, а не только строительные нормативы. «Города нужно отдавать людям, чтобы зона комфорта не заканчивалась входной дверью квартиры»,— сказал господин Лебедев. В частности, он предложил устанавливать в подъездах стеклянные двери, создавать безбарьерную среду и убирать из жилых дворов парковки.

С ним согласился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Среди способов создания комфортной среды господин Орлов назвал очистку улиц, а также отметил, что нужно вовлекать жителей в городские проекты.

Завершил обсуждение губернатор Свердловской области Денис Паслер, заметив, что застройщики и сами могут развивать технологии, о которых говорят, в частности, использование 3D-принтеров. «Власть должна дать задачу, а застройщики — выполнить»,— подтвердил Ирек Файзуллин.

