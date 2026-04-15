В Иране рассказали о «плодотворном сотрудничестве» с Россией в ядерной сфере

Иран и Россия имеют «давнюю историю плодотворного взаимовыгодного сотрудничества» в ядерной сфере, заявил представитель МИДа исламской республики Эсмаил Багаи. Он поблагодарил российскую сторону за готовность помочь с урегулированием вопросов по иранской ядерной программе.

Представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи

Фото: Пресс-служба МИД республики Иран Представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи

«У Ирана и России очень хорошие отношения. Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь в продвижении дипломатического процесса по ядерной тематике, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию»,— сказал господин Багаи на брифинге (видео опубликовано в Telegram-канале Mehr).

Иранская ядерная программа стала одним из главных разногласий между Ираном и США. Американская сторона считает, что Иран планирует разработать ядерное оружие, и требует полностью прекратить обогащение урана в исламской республике. Глава МИДа России Сергей Лавров предложил несколько вариантов урегулирования ситуации, например, помощь с переработкой высокообогащенного урана в вещество топливного уровня.