Сочинская прокуратура проверит дельфинарий после жалобы зоозащитников

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку дельфинария в Лазаревском районе. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, поводом послужила жалоба зоозащитников на условия содержания морских млекопитающих.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возможного нарушения законодательства в дельфинарии в Лазаревском районе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в официальном сообщении ведомства.

Информация о возможных нарушениях появилась в социальных сетях 15 апреля. Активисты обратили внимание на то, что бассейны, в которых находятся дельфины, имеют недостаточную величину. По их утверждению, из-за малого размера водоемов животные вынуждены плавать кругами, а также подолгу неподвижно замирать в воде. Такое поведение может свидетельствовать о стрессе и несоответствии условий содержания физиологическим и поведенческим потребностям китообразных.

В рамках проверки надзорное ведомство оценит соответствие параметров бассейнов (глубину, объем, конфигурацию) требованиям действующего законодательства. Будут проверены качество воды, система фильтрации, наличие ветеринарного обслуживания, режим кормления и документация, разрешающая эксплуатацию дельфинария. К участию в проверке могут быть привлечены специалисты Росприроднадзора, ветеринарной службы и независимые эксперты.

Мария Удовик