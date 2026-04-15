В Евросоюзе создали приложение для проверки возраста пользователей интернета

Приложение для проверки возраста на онлайн-платформах готово и скоро будет доступно для пользователей в Евросоюзе. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для верификации будет необходимо загрузить паспорт или другое удостоверение личности, рассказала она.

«Наш долг — защищать наших детей в онлайн-мире точно так же, как мы делаем это в офлайн. Чтобы делать это эффективно, нам нужен согласованный европейский подход»,— сказала госпожа фон дер Ляйен (цитата по сайту ЕК).

По словам Урсулы фон дер Ляйен, приложение будет доступно для телефонов и компьютеров. Технология будет аналогична сервису, который использовался в ЕС во время пандемии COVID-19 для проверки вакцинации.

Приложение «полностью анонимно», утверждает председатель ЕК. Она заверила, что отслеживать посетителей сайтов с помощью этого сервиса невозможно. Приложение разработано на открытом исходном коде, уточнила госпожа фон дер Ляйен. Это позволит использовать сервис не входящим в ЕС странам.

Некоторые страны ЕС, в том числе Франция и Греция, анонсировали запрет детям пользоваться соцсетями. Этим вопросом в Евросоюзе занимается специальная группа по безопасности детей в онлайн-формате. К лету она должна представить рекомендации по защите детей от «вредного и незаконного контента», сообщила Урсула фон дер Ляйен.