В Греции приняли решение о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сегодня официально объявит о принятом властями страны решении запретить доступ в соцсети лицам моложе 15 лет. Заявление премьера ожидается около полудня по местному времени (совпадает с московским). На 13:00 запланирована пресс-конференция с участием министров здравоохранения и цифрового управления, пишет издание ERT.

О планах греческих властей ограничить доступ к соцсетям для несовершеннолетних в начале года сообщало Reuters. В марте премьер Мицотакис подтвердил Bloomberg, что такой запрет прорабатывается.

Господин Мицотакис заявлял о наличии доказательств пагубного воздействия соцсетей на психическое здоровье детей и подростков. Он выражал надежду на то, что все страны Европы со временем выработают единый подход к решению этой проблемы.