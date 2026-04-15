Нижегородский «Институт демографического развития» за год потратил 295 млн рублей

Расходы АНО «Институт демографического развития», подведомственной минсоцполитики Нижегородской области, в 2025 году составили почти 295,4 млн руб. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности организации.

В прошлом году АНО получила 282,9 млн руб. субсидии и 146 тыс. руб. добровольных пожертвований. Также в ее распоряжении был остаток целевых средств предыдущего года в размере 20,5 млн руб. Остаток на конец 2025 года составил 8,1 млн руб.

Больше всего денег организация потратила на расходы, связанные с оплатой труда, — 105,3 млн руб. В штате в прошлом году насчитывался 31 человек. То есть в месяц содержание одного сотрудника в среднем обходилось в 283 тыс. руб.

На организацию и ведение информационной кампании израсходовано 80,5 млн руб. Напомним, АНО выступает куратором областной программы по стимулированию рождаемости «Основа».

Более 23 млн руб. «Институт демографического развития» потратил на «Демографический спецназ», почти 18 млн — на фестиваль семьи, 12,2 млн руб. — на социологические исследования, 11,2 млн руб. — на создание и развитие сайта, 10,2 млн руб. — на содержание аппарата (аренду офиса, коммунальные и прочие услуги). Еще 5,6 млн руб. израсходовали на мероприятия к Пасхе, 4 млн руб. — на «подарок новорожденному», 1 млн руб. — на закупку консультационных услуг, 794 тыс. руб. — на командировки. Почти 14,5 млн руб. расходов числятся как «прочие».

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале попал под следствие директор «Института демографического развития» Евгений Журавлев. Ему инкриминируют необоснованное получение 350 тыс. руб. зарплаты из-за подложных данных о пребывании на работе. Сначала руководитель был арестован, но затем его освободили под подписку о невыезде из Нижегородской области.

Галина Шамберина