Заложили «Основу»

В 2025 году в Нижегородской области ввели более десятка мер и проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе. Бюджет ключевой программы «Основа» на ближайшие три года превышает 40 млрд руб., а забота о семье и детях объявлена главным трендом, в том числе для корпоративной соцполитики бизнеса. Первыми ощутимыми результатами комплекса мер стало опережение годового прогноза Росстата по рождаемости и первое место среди регионов Приволжского федерального округа по приросту суммарного коэффициента рождаемости за год. «Ъ-Приволжье» выяснил, кто и какими мерами поддержки воспользовался, насколько они эффективны и как корпорации поддерживают тренд.

С начала 2025 года в России стартовал национальный проект «Семья», целью которого является увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, а также укрепление семейных ценностей. Нижегородские власти откликнулись на это запуском системных мер поддержки семей, материнства и детства, а 2025–2030 годы губернатор Глеб Никитин объявил пятилетием семьи. В регионе разработана комплексная программа «Основа — нижегородский проект жизни», стартовавшая 1 июля 2025 года. Бюджет программы на три года превышает 40 млрд руб. средств областной казны.

Самой серьезной мерой поддержки в рамках программы стал родительский основной доход (РОД) «Основа» — региональная доплата к федеральному материнскому капиталу до 1 млн руб. за каждого ребенка. При рождении первенца семье выплачивают по 10 тыс. руб. в месяц в течение трех лет, второго ребенка — 22,2 тыс. руб., третьего и последующих — 30 тыс. руб. После рождения второго ребенка и далее семья может выбрать, в каком формате получать доплату: в виде ежемесячной зарплаты родителя или целевой выплаты от 500 тыс. до 1 млн руб. По данным областного правительства, за время действия программы эти выплаты получили более 10 тыс. семей. При рождении второго и третьего ребенка 57% родителей выбрали ежемесячные выплаты в течение трех лет, 43% — комбинацию целевых и ежемесячных выплат; при рождении четвертого ребенка и последующих 43% родителей предпочли ежемесячные выплаты, 57 % — целевые. По направлениям расходования целевых выплат первое место занимает погашение ипотечных кредитов и уплата первоначального взноса на покупку квартиры.

Еще одной мерой поддержки «Основы» является «Подарок новорожденному» от губернатора — это электронный сертификат номиналом 20 тыс. руб., который можно потратить на покупку детских товаров нижегородских производителей в спецразделе одного из маркетплейсов. С января 2026 года там представлено около 600 наименований товаров 16 производителей, в топе продаж — подгузники и одноразовые пеленки, бытовая химия для ухода за новорожденным. По данным правительства, «Подарок новорожденному» с момента старта программы получили 11 тыс. семей.

«Благодаря этой инициативе мы не только поддерживаем семьи с детьми, но и стимулируем развитие производителей детских товаров, входящих в кластер индустрии детских товаров Нижегородской области», — комментирует «Подарок новорожденному» министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

В 2025 году Минтруд России представил регионам с низкой рождаемостью меры господдержки семей под названием «Демографическое меню». Нижегородские власти выбрали пять инициатив, на финансирование которых за четыре года будет направлено более 2 млрд руб. с привлечением федеральных средств. Так, в 2025 году в регионе открылся 21 пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, стулья для кормления и другое). Воспользоваться пунктами проката могут отдельные категории семей. С момента запуска меры поддержки услугами проката воспользовались около 1,2 тыс. семей, получивших почти 2 тыс. предметов для детей.

Также в рамках «Демографического меню» в Нижегородской области с прошлого года оказывается услуга кратковременного присмотра и ухода за детьми от одного до трех лет «Социальная няня». Услуга предоставляется отдельным категориям семей с детьми, нуждающимся в социальном обслуживании на дому.

«За детьми присматривают и ухаживают 134 няни, прошедшие профессиональную переподготовку. Няню можно приглашать во всех муниципалитетах Нижегородской области, она посидит с ребенком до трех часов четыре раза в месяц. Это очень востребованная услуга. В настоящее время ее получают более 2 тыс. семей», — отмечает Игорь Седых.

Еще две востребованные меры поддержки — единовременные выплаты молодым семьям: не менее 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности студенткам-очницам и не менее 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье (оба супруга в возрасте до 35 лет включительно). В 2025 году эту помощь получили 388 студенток и 1,2 тыс. молодых семей.

Кроме того, нижегородцам стало доступно бесплатное прохождение ряда процедур подготовительного этапа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для обоих партнеров. За прошлый год этой помощью воспользовались 2 тыс. человек.

Важная часть общей стратегии по улучшению демографической ситуации в регионе — областной закон и специальные программы, нацеленные на снижение числа абортов. Согласно региональному закону «О профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области», на сроке беременности до 12 недель нижегородка сможет сделать аборт только после определенных процедур: сделать УЗИ с демонстрацией сердцебиения эмбриона, пройти консультацию с психологом или другим необходимым специалистом, а затем пройти мотивационное анкетирование. На психологическую поддержку беременных и родивших женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассчитаны программы «Демографический спецназ» и «Скорая демографическая помощь». По данным министерства социального развития и семейной политики, за 2025 год 22,1% женщин, прошедших консультацию психолога, отказались от прерывания беременности. Это на 2,2% больше, чем было в 2024 году — 19,9%.

Беспрецедентные меры

По словам старшего научного сотрудника Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елены Чуриловой, Нижегородская область — первый регион России, который проводит демографическую политику такого масштаба: «Нижегородская область ввела довольно щедрые региональные выплаты при рождении детей. При этом новизна их в том, что семьи, в которых родился первенец, получают так называемую „зарплату“ родителя, а семьи, в которых родился второй, третий или четвертый ребенок, могут получать как зарплату родителя, так и целевые выплаты до 1 млн рублей. В целом наибольшую выгоду получат семьи, в которых родится третий или четвертый ребенок, выбравшие ежемесячные платежи по 30 тыс. руб. на три года. Насколько я знаю, ранее столь щедрую политику не проводил ни один из регионов России».

Официальная статистика по рождаемости и смертности не раскрывается: региональные власти отмечают лишь, что по итогам 2025 года годовой прогноз Росстата по рождаемости удалось превысить. Но в январе 2026 года областное правительство поделилось другим видимым результатом принятых мер поддержки: суммарный коэффициент рождаемости (СКР, коэффициент, который показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина на протяжении репродуктивного периода начиная с 15 до 50 лет; для сохранения численности населения на одном уровне СКР должен составлять 2,1 на одну женщину — «Ъ».) увеличился за год с 1,275 до 1,307. По приросту СКР Нижегородская область стала лидером в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, в декабре 2025 года в среднем по России этот показатель составил 1,374, годом ранее — 1,4. Самый высокий коэффициент в декабре 2025 года наблюдался в Чечне (2,596), Туве (2,214) и Ямало-Ненецком автономном округе (2,01).

Елена Чурилова из НИУ ВШЭ считает, что этот результат — первичный, а в полной мере эффект от введенных мер станет ясен позже: «Пока прошло только полгода с момента введения мер, поэтому говорить об их эффективности сложно даже с той точки зрения, что итоговые показатели рождаемости за 2025 год станут доступны ближе к середине 2026 года. Но на введение подобных мер рождаемость обычно реагирует с лагом, связанным с тем, что для наступления беременности и рождения ребенка требуется время: девять месяцев вынашивания ребенка и порядка полугода для зачатия. Поэтому об эффекте лучше судить не раньше конца 2027 года».

По данным регионального правительства, СКР третьих и последующих детей в Нижегородской области, в январе 2026 года составил 0,272, тогда как в январе 2025-го оценивался в 0,262.

«В Нижегородской области я бы ожидала именно роста рождаемости третьих и четвертых детей, так как сумма выплат при их рождении максимальна и ее можно получить сразу в виде сертификата», — рассуждает эксперт. В целом же, по ее мнению, «лучший путь — это переход к длительно действующим мерам поддержки, без ограничения возраста родителей и по принципу „чем больше детей, тем больше помощь“»: «Это позволит смягчать эффекты сдвигов календаря рождений и не оставлять без стимула родителей в старших репродуктивных возрастах, которые могут родить вторых, третьих и четвертых детей, но пока еще часто остаются за бортом поддержки».

Профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин называет программу «Основа» конкурентным преимуществом в борьбе регионов за человеческий капитал, превращающим Нижегородскую область в активный центр притяжения семей: «Программа „Основа“ вписана в более широкий комплекс мер по обеспечению демографического роста, реализуемых в регио­не. Системный подход уже начинает приносить заметные результаты. Так, в январе 2026 года Сбер опубликовал результаты исследования миграционных потоков внутри России, в котором Нижегородская область впервые вошла в число регионов, привлекательных для переезда. Как отмечается в докладе, внутрироссийская миграция, как правило, носит макрорегиональный характер: в Сибири поток концентрируется вокруг Новосибирска, на Урале — вокруг Екатеринбурга, на Северо-Западе — вокруг Санкт-Петербурга. Нижний Новгород, наряду с Казанью, становится точкой притяжения Большого Поволжья. Хотя миграционный приток в регион пока не носит лавинообразного характера, тенденция обозначена и имеет потенциал роста. Фактически, доля жителей региона, переехавших из других субъектов РФ, пока составляет 11% (по данным Росстата за 2025 год) — это сопоставимо с Татарстаном, но ниже, чем в Самаре (19%) и Ульяновске (18%). Однако у Нижнего Новгорода есть существенное преимущество: 7% покупателей жилья в городе — выходцы из других регионов (в Татарстане — 8%). Это сигнализирует о высокой степени осознанности и основательности миграционных намерений».

Общими усилиями

К активной поддержке рождаемости региональные власти призывают и бизнес. Так, на ноябрьской встрече с предпринимательским сообществом губернатор Глеб Никитин предложил компаниям, которые могут себе это позволить, задуматься о введении корпоративных выплат для сотрудников с новорожденными детьми. В помощь бизнесу нижегородское правительство разработало шаблон «Корпоративный демографический стандарт». Это документ, на который работодатель может опираться при составлении или дополнении уже существующего коллективного договора, где прописаны меры поддержки сотрудников с семьями и их детей, в том числе выплаты к рождению ребенка.

По данным замгубернатора Егора Полякова, из 2,5 тыс. работодателей, которые прописали в коллективных договорах меры поддержки работников с семьями, лишь 200 являются коммерческими организациями. «Наша общая задача — создавать условия, при которых профессиональная реализация и семейные ценности не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Внедрение гибких графиков, расширение возможностей удаленной работы и развитие корпоративных социальных программ — это не просто дань времени, а эффективный инструмент для привлечения и удержания квалифицированных кадров», — уточнил министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин.

В опрошенных «Ъ-Приволжье» нижегородских компаниях самыми распространенными мерами поддержки оказались ДМС для будущих родителей, материальная помощь при рождении ребенка от 5 тыс. до 100 тыс. руб., дополнительные выплаты при оформлении декрета и к началу учебного года и подарки детям к 1 сентября и Новому году. Крупные организации также предоставляют детям путевки в летние лагеря или возмещают часть средств на них, сотрудникам с семьями дают приоритетное право на использование отпусков в удобное для них время, организуют детские и семейные праздники, внедряют обучающие и оздоровительные программы для работников и их детей.

Во многих организациях меры поддержки семей сотрудников, в том числе выплаты к рождению ребенка, были разработаны и введены задолго до того, как в регионе стали обсуждать необходимость «включения» бизнес-сообщества в социаль­ную повестку. Более того, в случае с крупными компаниями забота о сотрудниках уже вышла за пределы проходных и распространилась на всю территорию присутствия. «ОМК (управляет металлургическим заводом в Выксе — «Ъ».) как одному из крупнейших работодателей Нижегородской области важна социаль­но-экономическая стабильность региона, где работают наши сотрудники (в Выксе — более 17 тыс. человек). Для нас важно, чтобы к нам приезжала молодежь и уменьшался отток людей», — комментируют в компании. В социальные проекты города ОМК вложила 15 млрд руб., в ближайшие годы планируется направить еще около 20 млрд. «В дополнение к достойной зарплате мы материально поддерживаем сотрудников и их семьи во всех регионах, снижая нагрузку на семейный бюджет. Например, обеспечиваем бесплатным питанием на работе и качественной медицинской помощью, оформляя всем полисы ДМС. Только на данные цели ежегодно ОМК направляет около 1,8 млрд руб.», — поясняют в ОМК. На материальную поддержку сотрудников и их семей компания ежегодно выделяет около 700 млн руб. Основные направления — это помощь многодетным семьям, родителям детей-инвалидов, одиноким родителям, матпомощь при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком для сотрудников в отпуске по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, новогодние подарки, подарочные сертификаты маркетплейсов, путевки в летние лагеря и санатории, дополнительные оплачиваемые отпуска многодетным родителям. Кроме того, компания компенсирует затраты на дорогостоящее лечение как самих сотрудников, так и их близких родственников.

Горьковский автозавод на территории крупнейшего в Нижнем Новгороде Автозаводского района при поддержке Олега Дерипаски реализует программу создания комфортной городской среды «Новый социальный вектор». Она основана на обратной связи сотрудников предприятия о том, где требуются улучшения: ремонт или строительство новых объектов, реновация общественных пространств. В рамках программы уже реконструированы муниципальный спортивный комплекс «Чайка», Музей истории ГАЗ, модернизирован Дом физкультуры с бассейном — теперь он Центр спорта Автозавода, выполнена реновация Дома ветеранов Горьковского автозавода, регулярно обновляется Центр медицинской профилактики автозавода, обслуживающий работников. «Мы стремимся к тому, чтобы нашим сотрудникам и за пределами проходных было комфортно: чтобы на территории района были доступные и современные объекты социальной, спортивной, образовательной инфраструктуры, чтобы здесь хотелось создавать семьи и растить детей», — комментируют в компании.

Ежегодный бюджет социальных программ автозавода — около 1,5 млрд руб. Работники получают матпомощь при рождении или усыновлении первого ребенка, путевки для отдыха детей, выплаты к началу учебного года, оплату муниципальных дошкольных учреждений.

Кроме того, компания компенсирует сотрудникам затраты на питание и посещение спортзалов, предоставляет льготные путевки в оздоровительные учреждения, в том числе в курортных регионах, например в санатории Кавказских минеральных вод и Дагестана. Также сотрудники получают материальную поддержку в сложных ситуациях: например, если необходимо дорогостоящее лечение или требуется помощь в других сложных ситуациях.

На предприятиях СИБУРа выплачивают сотруднику матпомощь как при рождении ребенка, так и при оформлении декретного отпуска. Кроме того, компания ежегодно выделяет матпомощь работкам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В дальнейшем сотрудникам компенсируют 50% стоимости детского сада, дарят новогодние подарки детям, ранцы и полный комплект канцелярии для первоклассников. Многодетные семьи могут рассчитывать на ежегодную выплату ко Дню знаний. «Мы понимаем, что воспитание детей — это не только финансы, но и время, внимание и ресурсы. Поэтому развиваем целую экосистему: организуем детский отдых в корпоративных лагерях, проводим семейные мероприятия и регулярные спортивные праздники, занимаемся профориентацией детей и поддерживаем карьерный путь родителей», — комментируют в компании.

В компании «Промис» при рождении ребенка сотруднику выплачивают 100 тыс. руб. Для сотрудников, которые могут получить «Семейную ипотеку», компания участвует в финансировании новостроек: «Компания заключает договор о долевом строительстве с застройщиком, становится первоначальным дольщиком жилья и тем самым фиксирует цены на квадратные метры для своего сотрудника. Далее оплачивает 100% стоимости жилья по графику, а за месяц до ввода дома в эксплуатацию, согласно четырехстороннему соглашению (между компанией, ее сотрудником, застройщиком и банком), предприятие «передает» квартиру сотруднику на прежних условиях договора долевого участия. Дополнительно сотрудник, погашая ипотеку, получает от предприятия компенсацию процентной ставки по ипотеке в размере 50%», — рассказали в «Промисе». А для сотрудников, которые не могут получить «Семейную ипотеку» и приобретают жилье на вторичном рынке, предприятие компенсирует процентную ставку по ипотеке в размере 50%.

Поддерживает повышающих демографию сотрудников и судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию): предприятие выплачивает матпомощь при рождении ребенка, предоставляет беременным сотрудницам дополнительные оплачиваемые дни отпуска и устраивает для детей сотрудников праздники, дарит новогодние подарки и предоставляет матпомощь ко Дню знаний.

Материальную помощь сверх государственного пособия по уходу за ребенком предоставляет своим сотрудникам и Горьковская железная дорога (филиал АО «Российские железные дороги»), в компании также предусмотрены ежемесячные выплаты сотрудникам в декрете и доплаты к пособию по беременности и родам. «Кроме того, работники с детьми имеют преимущественное право на использование отпусков в удобное для них время», — добавляют в компании.

Дополнительные выходные и материальная поддержка — в топе необходимых мер и по результатам соцопросов. В 2025 году сервис SuperJob провел опрос среди работающих нижегородок с детьми дошкольного возраста (опрос проводился с 10 по 25 ноября 2025, в нем приняли участие 250 человек) и выяснил, каких мер поддержки им не хватает от работодателя. На первом месте оказалась возможность работать в режиме гибкого графика (15% опрошенных), а также финансовая поддержка — доплаты к заработку и матпомощь (14%), возможность перейти на удаленку или хотя бы иногда работать в гибридном формате (13%), дополнительный выходной или больше дней отпуска (10%), сокращенный рабочий день (8%), организация работодателем праздников, мастер-классов и развлекательных мероприятий для детей (7%). Еще 15% опрошенных ответили, что их полностью устраивает существующая поддержка со стороны работодателя. На основе опроса сервис сделал вывод о том, что современным работающим матерям важно иметь контроль над своим рабочим временем, возможность работать удаленно или иметь дополнительные выходные дни, чтобы более эффективно совмещать карьеру и материнство.

Анастасия Титова