Трамп пообещал «навсегда открыть» Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обеспечит свободу торговли в Ормузском проливе, в том числе ради Китая.

Дональд Трамп

Фото: Matt Rourke / AP Дональд Трамп

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и ради них, и ради всего мира. Такая ситуация (как при иранской блокаде. — "Ъ") больше никогда не повторится. Они обещали не поставлять оружие Ирану»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что сейчас Китай и США работают вместе «умно и очень хорошо».

США заблокировали торговлю с иранскими портами через Ормузский пролив после неудавшихся переговоров американской и иранской делегаций в Исламабаде. Сегодня в Центральном командовании ВС США подтвердили полную остановку иранской морской торговли.