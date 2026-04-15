Си Цзиньпин в письме Трампу отверг обвинения в военной помощи Ирану

Китай опроверг предположения американских СМИ о тайных поставках вооружений Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сославшись на полученное от лидера КНР письмо.

Президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в Мар-а-Лаго (США) (апрель 2017 года)

Фото: Alex Brandon / AP Президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в Мар-а-Лаго (США) (апрель 2017 года)

В интервью Fox Business господин Трамп сообщил, что после появления данных о возможных китайских поставках в интересах Тегерана он напрямую спросил об этом Си Цзиньпина. В ответном письме китайский лидер категорически отверг такие предположения.

«Я написал ему и попросил этого не делать. Он ответил, что не делает ничего подобного», — сказал Дональд Трамп.

CNN сообщал, что разведка США предупредила о готовности Пекина отправить Тегерану системы ПВО. Посольство КНР в Вашингтоне уже опровергало подобные предположения: китайская сторона настаивает, что не помогает ни одной стороне конфликта. Дональд Трамп грозил Китаю «большими проблемами» и новыми пошлинами, если данные подтвердятся.

